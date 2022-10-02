"Согласие" потеряло Латгалию: удивительные результаты выборов

В Даугавпилсе на этих выборах победила партия "За стабильность!", набравшая 26,01% голосов, "Согласие" заняло второе место.

Галерея: Партия "Согласие" в ожидании результатов выборов

Русский союз Латвии в Даугавпилсе набрал 10,95% голосов, Союз зеленых и крестьян - 9,41%, "Суверенная власть" - 7,53%, "Латвия на первом месте" - 5,63%, партия "Каждому и каждой" - 5,5%.

Всего в Даугавпилсе 55 480 имеющих право голоса избирателей, из которых проголосовало 32 715 или 58,97%.

Резекне

"Согласие" не смогло завоевать первое место и на выборах в городе Резекне, который с 2009 года возглавляет политик Александр Барташевич от этой партии.

Согласно данным ЦИК, "Согласие" набрало 12,21% голосов избирателей в Резекне, что значительно меньше, чем четыре года назад - 46,09% избирателей, что позволило партии победить.

На этот раз самый высокий результат в городе показала партия "За стабильность!", за которую в городе проголосовало 22,34% избирателей.

Еще шесть политических сил преодолели в Резекне барьер в 5% голосов - это Союз зеленых и крестьян с 7,53% голосов, Русский союз Латвии с 7,53%, партия "Латвия на первом месте" - 7,34% голосов, Национальное объединение - 6,49 %, партия "Суверенная власть" - 6,02 %, и "Новое единство" - 5,72 % голосов.

Остальные партии в Резекне показали худший результат.