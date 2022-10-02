По данным Центральной избирательной комиссии, в Латгале на выборах в 14-й Сейм победу одержала партия "За стабильность!" во главе с Алексеем Росликовым.
"Согласие" потеряло Латгалию: удивительные результаты выборов
Собрав информацию обо всех девяти муниципальных образованиях, входящих в этот район, стало известно, что партия "За стабильность!" победила в этом районе, набрав 18,56% голосов.
Второе место занял Союз зеленых и крестьян, за который проголосовало 14,54% избирателей Латгале.
"Согласие", которое традиционно лидировала в Латгальском избирательном округе, особенно в самоуправлениях, возглавляемых политиками партии, опустилась на третье место, набрав 11,47% голосов.
Русский союз Латвии в Латгале получил 7,22% голосов, "Новое объединение" - 6,97%, партия "Латвия на первом месте" - 6,53% голосов, а Национальное объединение - 5,78% голосов. Последней партией, сумевшей преодолеть 5-процентный барьер в Латгале, стала "Объединенный список" с 5,12% голосов.
Всего в Латгале 194 825 имеющих право голоса избирателей, из которых на выборы явился 111 331 избиратель. 109 994 бюллетеня были признаны действительными.
На данный момент совокупность собранных данных показывает, что в 14-й Сейм могут пройти восемь политических сил.
Даугавпилс
По данным Центральной избирательной комиссии, "Согласие" в Даугавпилсе на выборах в 14-й Сейм проиграло партии "За стабильность!".
На этих парламентских выборах только 16,89% избирателей проголосовали в Даугавпилсе за "Согласие", представитель которого Андрей Элксниньш является мэром города. На выборах в 13-й Сейм "Согласие" набрало в Даугавпилсе 35,73% голосов.
В Даугавпилсе на этих выборах победила партия "За стабильность!", набравшая 26,01% голосов, "Согласие" заняло второе место.
Галерея: Партия "Согласие" в ожидании результатов выборов
Русский союз Латвии в Даугавпилсе набрал 10,95% голосов, Союз зеленых и крестьян - 9,41%, "Суверенная власть" - 7,53%, "Латвия на первом месте" - 5,63%, партия "Каждому и каждой" - 5,5%.
Всего в Даугавпилсе 55 480 имеющих право голоса избирателей, из которых проголосовало 32 715 или 58,97%.
Резекне
"Согласие" не смогло завоевать первое место и на выборах в городе Резекне, который с 2009 года возглавляет политик Александр Барташевич от этой партии.
Согласно данным ЦИК, "Согласие" набрало 12,21% голосов избирателей в Резекне, что значительно меньше, чем четыре года назад - 46,09% избирателей, что позволило партии победить.
На этот раз самый высокий результат в городе показала партия "За стабильность!", за которую в городе проголосовало 22,34% избирателей.
Еще шесть политических сил преодолели в Резекне барьер в 5% голосов - это Союз зеленых и крестьян с 7,53% голосов, Русский союз Латвии с 7,53%, партия "Латвия на первом месте" - 7,34% голосов, Национальное объединение - 6,49 %, партия "Суверенная власть" - 6,02 %, и "Новое единство" - 5,72 % голосов.
Остальные партии в Резекне показали худший результат.
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