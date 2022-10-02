В Индонезии на футбольном стадионе погибли не менее 174 человек

Трагедия произошла в городе Маланг на острове Ява на футбольном поле, где проходил матч между командами Arema FC и Persebaya Surabaya.

Многие из пострадавших погибли от нехватки кислорода после того, как полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков, которые в большом количестве выбежали на поле после матча, чтобы выразить свое недовольство поражением местной команды Arema FC.

Среди погибших также двое полицейских.

На матч было продано 42 000 билетов, несмотря на то, что стадион вмещает всего 38 000 человек, следует из информации, опубликованной в Instagram главным министром безопасности Индонезии.

Власти начали расследование инцидента.