Кариньш и Ринкевич - самые популярные министры на этих выборах

Далее идут "Каждому и каждой" с 3,66%, Русский союз Латвии с 3,61%, "Суверенная власть" с 3,18% "Консервативные" с 3,12%, и "Республика" с 1,77% голосов.

Согласно информации, доступной в настоящее время на веб-сайте ЦИК, "Новое единство" может получить 23 мандата в Сейме, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13. "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, а "Латвия на первом месте" - 9 мандатов. Между тем, результаты "Для развития/За!" и "Согласие" в настоящее время очень близки к 5-процентному барьеру.

Как сообщалось, всего в Латвии на выборах в 14-й Сейм проголосовало 912 180 избирателей, или 59,14% имеющих право голоса, с учетом тех граждан, которые отдали свои голоса в предыдущие дни.