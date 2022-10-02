Согласно информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), имя депутата Карлиса Шадурскиса из избирательного списка партии "Новое Единство" чаще всего вычеркивали из бюллетеней партии на выборах в 14-й Сейм.
Кариньш и Ринкевич - самые популярные министры на этих выборах
Шадурскис баллотировался на выборах по Рижскому избирательному округу под третьим номером и получил около 5000 вычеркиваний после подсчета примерно 80% от общего их числа.
Хосам Абу Мери, баллотирующийся от Видземского избирательного округа, является вторым наиболее часто "вычеркиваемым" кандидатом "НЕ", получившим около 4000 исключений.
Галерея: Партия "Новое Единство" ожидает результаты выборов
Лолита Чигане, которая баллотировалась от Рижского избирательного округа, имеет третье место по количеству вычеркиваний.
Между тем, кандидат партии на пост премьер-министра, нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш, получил наибольшее количество "плюсов" среди кандидатов от "Нового Единства", набрав около 80% голосов. Избиратели поставили Кариньшу около 23 000 плюсов.
Вторым наиболее признанным кандидатом является нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
На третьем месте по количеству плюсов лидер фракции "Нового Единства" в Сейме Айнар Латковскис.
Как сообщалось, на выборах в 14-й Сейм после подсчета 96,2% голосов лидируют "Новое Единство" (18,91% голосов избирателей), Союз зеленых и крестьян (12,76%) и "Объединенный список" (11,00%).
Далее следуют Национальное объединение - 9,33% голосов, "За стабильность!" - 6,73%, "Латвия на первом месте" - 6,16%, "Прогрессивные" - 6,09%, "Для развития/За!" - 5,03%, "Согласие" - 4,74%.
Далее идут "Каждому и каждой" с 3,66%, Русский союз Латвии с 3,61%, "Суверенная власть" с 3,18% "Консервативные" с 3,12%, и "Республика" с 1,77% голосов.
Согласно информации, доступной в настоящее время на веб-сайте ЦИК, "Новое единство" может получить 23 мандата в Сейме, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13. "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, а "Латвия на первом месте" - 9 мандатов. Между тем, результаты "Для развития/За!" и "Согласие" в настоящее время очень близки к 5-процентному барьеру.
Как сообщалось, всего в Латвии на выборах в 14-й Сейм проголосовало 912 180 избирателей, или 59,14% имеющих право голоса, с учетом тех граждан, которые отдали свои голоса в предыдущие дни.
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