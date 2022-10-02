После поражения на парламентских выборах партия "Согласие" не сдастся и продолжит работу, заявил агентству LETA председатель правления партии Янис Урбанович.
Нам не стыдно, но будем стараться: Урбанович о результатах "Согласия"
По его словам, нет ничего постыдного в поражении, если ты работал на совесть и выступал за интересы страны. "Если ты искал баланс интересов общества, а не подстрекал на политические авантюры.
Нам не стыдно за свою позицию, но мы будем стараться лучше ее разъяснять", - сказал лидер "Согласия".
Он поблагодарил людей, которые голосовали за "Согласие", тех, кто "не поддался кампании очернения и дезинформации, с которыми на "Согласие" обрушились конкурирующие политические силы".
Как сообщалось, "Согласие", победившее на выборах в 13-й Сейм, по предварительным итогам нынешних выборов может не пройти в парламент. На данный момент у "Согласия" 4,77% голосов, что не позволит ему получить представительство в новом парламенте.
В течение многих лет "Согласие" было самой популярной партией в стране, которая демонстрировала лучшие результаты на парламентских выборах, хотя всегда оставалась в оппозиции. Падение рейтинга партии началось весной этого года после того, как партия осудила военное вторжение России в Украину.
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