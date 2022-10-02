Вс, 2.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Никита Троянский пообещал съесть в прямом эфире буклет Нацобъединения

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
Никита Троянский пообещал съесть в прямом эфире буклет Нацобъединения
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Эпидемиолог Никита Троянский
Эпидемиолог Никита Троянский Фото: Jānis Škapars/TVNET

Эпидемиолог Никита Троянский этим вечером у себя в Instragram предложит очень необычную трансляцию - он пообещал съесть предвыборный буклет Национального объединения (НА), пишет Apollo.lv.

31 августа, за месяц до выборов в 14-й Сейм, Троянский в Twitter публично выразил удивление провизорскими результатами выборов, которые свидетельствовали о том, что партии "Прогрессивные" удастся обойти объединение "Для развития/За!". В случае, если так и будет, он пообещал съесть предвыборный буклет Нацобъединения в прямом эфире.

Впрочем, позднее он начал сомневаться в своем обещании, вспомнив высказывание "Ты тот, что ты ешь".

Однако от свое высказанного публично обещания Троянский отказываться не собирается. Так как обобщенные после выборов результаты действительно свидетельствуют о том, что прогнозы исполнились, он пообещал провести этот прямой эфир уже в воскресенье, 2 октября.

"Добрый день, гурманы! Сегодня вечером в 21:00 в моем аккаунте Instagram состоится торжественное поедание партийной программы Нацобъединения, - сообщил эпидемиолог. - Подключайтесь, съедим НА вместе".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх