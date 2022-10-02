Никита Троянский пообещал съесть в прямом эфире буклет Нацобъединения

31 августа, за месяц до выборов в 14-й Сейм, Троянский в Twitter публично выразил удивление провизорскими результатами выборов, которые свидетельствовали о том, что партии "Прогрессивные" удастся обойти объединение "Для развития/За!". В случае, если так и будет, он пообещал съесть предвыборный буклет Нацобъединения в прямом эфире.

Ja Progresīvie apsteigs A/Par 1. oktobrī, es apsolu apēst NA partijas bukletu tiešraidē 🍽 https://t.co/06AjvalOwV — Ņikita Trojanskis (@nikitatr1) August 31, 2022

Впрочем, позднее он начал сомневаться в своем обещании, вспомнив высказывание "Ты тот, что ты ешь".

Однако от свое высказанного публично обещания Троянский отказываться не собирается. Так как обобщенные после выборов результаты действительно свидетельствуют о том, что прогнозы исполнились, он пообещал провести этот прямой эфир уже в воскресенье, 2 октября.

"Добрый день, гурманы! Сегодня вечером в 21:00 в моем аккаунте Instagram состоится торжественное поедание партийной программы Нацобъединения, - сообщил эпидемиолог. - Подключайтесь, съедим НА вместе".

Labdien, gardēži!🍌



Šovakar plkst. 21:00 manā instagram kontā notiks svinīga NA partijas programmas apēšana🌮🍕🍟

Piesekojiet, un ēdīsim NA kopā! ✊



Konta saite:https://t.co/ze7Qu2rhO3 https://t.co/KxsE1RupC1 — Ņikita Trojanskis (@nikitatr1) October 2, 2022