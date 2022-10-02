Эпидемиолог Никита Троянский этим вечером у себя в Instragram предложит очень необычную трансляцию - он пообещал съесть предвыборный буклет Национального объединения (НА), пишет Apollo.lv.
Никита Троянский пообещал съесть в прямом эфире буклет Нацобъединения
31 августа, за месяц до выборов в 14-й Сейм, Троянский в Twitter публично выразил удивление провизорскими результатами выборов, которые свидетельствовали о том, что партии "Прогрессивные" удастся обойти объединение "Для развития/За!". В случае, если так и будет, он пообещал съесть предвыборный буклет Нацобъединения в прямом эфире.
Ja Progresīvie apsteigs A/Par 1. oktobrī, es apsolu apēst NA partijas bukletu tiešraidē 🍽 https://t.co/06AjvalOwV— Ņikita Trojanskis (@nikitatr1) August 31, 2022
Впрочем, позднее он начал сомневаться в своем обещании, вспомнив высказывание "Ты тот, что ты ешь".
Однако от свое высказанного публично обещания Троянский отказываться не собирается. Так как обобщенные после выборов результаты действительно свидетельствуют о том, что прогнозы исполнились, он пообещал провести этот прямой эфир уже в воскресенье, 2 октября.
"Добрый день, гурманы! Сегодня вечером в 21:00 в моем аккаунте Instagram состоится торжественное поедание партийной программы Нацобъединения, - сообщил эпидемиолог. - Подключайтесь, съедим НА вместе".
Labdien, gardēži!🍌— Ņikita Trojanskis (@nikitatr1) October 2, 2022
Šovakar plkst. 21:00 manā instagram kontā notiks svinīga NA partijas programmas apēšana🌮🍕🍟
Piesekojiet, un ēdīsim NA kopā! ✊
Konta saite:https://t.co/ze7Qu2rhO3 https://t.co/KxsE1RupC1
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