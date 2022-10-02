Почему мы так долго ждем результатов?

Как сообщает агентство LETA, в Риге на двух избирательных участках продолжаются технические проблемы, которые мешают завершить процесс подсчета голосов.

Так, на 118-м избирательном участке в Рижской 89-й средней школе избирательная комиссия сама семь раз пыталась просканировать бюллетени в избирательную систему. Этот процесс требует проводить сканирование дважды, чтобы убедиться, что оба раза было просканировано одинаковое число бюллетеней.

Однако в каждом из семи раз одинаковое число получить не удалось, так как в общем числе было небольшое несовпадение по поводу количества бюллетеней.

Это могла вызвать ошибка в процессе сканирования, например, что несколько бюллетеней слиплись между собой.

Кроме того, были случаи, когда участок не мог завершить сканирование и приходилось начинать сначала.

Сейчас сканирование бюллетеней проводится уже в восьмой раз, и этот процесс планируют завершить в течение полутора часов.

В свою очередь в 37-м избирательном участке возникли проблемы с используемой информационной системой. На одном из этапов передачи системы что-то пошло не так, в данный момент работают IT-специалисты, которые пытаются вернуть уже переданные данные.

Эту проблему надеются решить в течение нескольких часов.

В то же время представители ЦИК указали, что если данные вернуть не удастся, то голоса в участке придется пересчитывать еще раз. На вопрос о том, возможно ли, в теории, что проблему придется решать в понедельник, 3 октября, глава Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис полностью такую возможность не исключил.

В то же время он выразил надежду, что с проблемой получится разобраться уже сегодня.