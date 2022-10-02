Утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились

Расследованием причин повреждения занимаются в Германии, Дании и Швеции. "Основываясь на шведской и датской информации, мы пришли к выводу, что это, вероятно, был преднамеренный акт. Так что, скорее всего, речь идет о преднамеренной атаке", - заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. "Четкое мнение властей заключается в том, что это не был несчастный случай", - согласилась с ней глава правительства Дании Метте Фредериксен.

"Все имеющиеся сведения указывают на то, что это результат предумышленных действий. Мы будем оказывать всяческую поддержку расследованию, которое позволит досконально выяснить обстоятельства и причины этих инцидентов", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.