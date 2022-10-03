Видео ⟩ Nekā personīgā: почему проиграло "Согласие", но прошел Росликов

Убийства армии Путина в Украине несомненно тяжелее всего ударили по политикам, которые кокетство с Кремлем использовали для удержания своего электората. Различные исследования и утекшие из Кремля документы раскрыли интересы Москвы поддерживать эти силы. "Русский союз Латвии" Татьяны Жданок перед выборами обещал восстановить трансляцию российских телеканалов, а также выход Латвии из НАТО. Но после выборов нужно признать - избиратели мигрировали к куда более громкому Алексею Росликову. В свою очередь для "Согласия" эти выборы стали тотальным провалом. Его лидер Нил Ушаков заявил - "русскоговорящие жители Латвии сейчас проходят через очень большие перемены". И, похоже, вместе с ними и партия Урбановича и Ушакова, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.