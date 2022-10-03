Убийства армии Путина в Украине несомненно тяжелее всего ударили по политикам, которые кокетство с Кремлем использовали для удержания своего электората. Различные исследования и утекшие из Кремля документы раскрыли интересы Москвы поддерживать эти силы. "Русский союз Латвии" Татьяны Жданок перед выборами обещал восстановить трансляцию российских телеканалов, а также выход Латвии из НАТО. Но после выборов нужно признать - избиратели мигрировали к куда более громкому Алексею Росликову. В свою очередь для "Согласия" эти выборы стали тотальным провалом. Его лидер Нил Ушаков заявил - "русскоговорящие жители Латвии сейчас проходят через очень большие перемены". И, похоже, вместе с ними и партия Урбановича и Ушакова, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Видео ⟩ Nekā personīgā: почему проиграло "Согласие", но прошел Росликов
Победители нескольких последних выборов и вечные оппозиционеры. Прошедшие годы были для "Согласия" долгими и мучительными. Если результаты прошлых выборов сторонники "Согласия" встретили с помпой и морем шампанского, то уже вскоре после этого собрания членов партии напоминали поминки.
Десять лет Нила Ушакова в Рижской думе завершились несколькими скандалами, потерей должности и роспуском думы. Но KNAB за все это время так и не смог доказать подозрения о сомнительном найме консультантов и тайном использовании денег Риги. И все еще ждет запрошенные документы из-за границы. Ушаков получил, если можно так сказать, "золотой парашют" и занял место в Европарламенте.
Несмотря на то, что с "Согласием" связаны несколько скандалов, бывший мэр Риги на скамью подсудимых сел только потому, что в его кабинете во время обыска была найдена скрытая камера. Чтобы брюссельского депутата можно было судить, ровно год назад Европарламент отменил иммунитет Ушакова.
За полгода до выборов в 14-й Сейм Путин нападает на Украину. Лидер партии Янис Урбанович одним из первых политиков ясно высказался, что войну осуждают. Несмотря на то, что в 2014 году от руководства "Согласия" слова осуждения деятельности российской оккупации было трудно получить.
"За стабильность!" можно назвать партией одного человека и громких заявлений. Ее лидером является Алексей Росликов, 4 года назад, был кандидатом в Сейм от партии "Согласие". Развернул широкую индивидуальную кампанию. Использовал также управляемый им Латвийский объединенный профсоюз полицейских.
В Сейме Росликов не попадает, а 2 года спустя попадает в Рижскую думу. После того, как его с еще тремя товарищами выгнали из партии за предательство, на внеочередные выборы быстро реанимируется партия Александра Мирского "Альтернатива". Но неудачно.
В самый пик Covid-пандемии Росликов в начале 2021 года основал партию "За стабильность!", которая пытается привлечь внимание проведением протестов против Covid-вакцин. Выступала против сноса памятника в Пардаугаве. Для символа партии выбирается буква S с восклицательным знаком, что очень похоже на символ Сигулды. Сигулда обещает судиться с партией. Перед выборами Росликов агитирует идеями президента, избираемого народом, и выходом из Европейского Союза, который называет "удушающим союзом".
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Выборы в 14-й Сейм - на участках для голосования
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