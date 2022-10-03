"Миссис Крым-2022" спела украинскую "Червона калина". В России начали проверку

На кадрах видео Валеева вместе с подругой на балконе поет "Червону калину". Песня считается неофициальным гимном запрещенного в России "Азова".

После появления ролика в соцсетях Валееву затравили, видео также прокомментировал в своем Telegram-канал советник главы оккупированного полуострова Олег Крючков: "На полуострове работают украинские рестораны, да, что говорить, на набережной Ялты кобзарь все лето выступает. Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны! Хочешь петь "Червону Калину" или "Батька наш бандера..." - предоставим площадку - отвезем на нейтралку ближе к Николаеву или Запорожью. Пой, сколько хочешь!".

"Подъем" сообщает, что полиция Крыма уже начала проверку видео. В свою очередь, Валеева заявляла изданию, что не знала смысл песни.

"Думаете, я бы этой ерундой страдала? Я знать не знала, я думала, это обычная украинская песня, без всяких смыслов и подсмыслов, агитаций. Я живу в Симферополе, у меня двое детей, и я бы так стала рисковать, если бы знала? Видео провисело две минуты, я увидела и попросила удалить".