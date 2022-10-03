Прокуратура требует осудить ранее оправданных по делу о золитудской трагедии

В понедельник, 3 октября, на судебном заседании по уголовному делу о золитудской трагедии, которое рассматривается в апелляционной инстанции, начались судебные прения.

Прокуратура просила районный суд удовлетворить апелляционный протест и отменить приговор суда первой инстанции о признании подсудимых Андриса Гулбиса, Андриса Калинки, Станислава Кумпиньша, Мартиньша Драудиньша, Марики Трейи, Айи Мельниковой, Яниса Балодиса и Инны Шуваевой невиновными.

На приговор суда первой инстанции, объем которого превышает 1200 страниц, поступил апелляционный протест прокуратуры, апелляционная жалоба защиты обвиняемого инженера-строителя Ивара Сергетса и более 50 апелляций потерпевших и их представителей

Уже сообщалось, что 21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков получили тяжелые ранения.

Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неправильного расчета нагрузки на конструкции крыши, из-за чего она обрушилась. Прокуратура предъявила девяти лицам обвинения в нарушении правил строительства, невыполнении обязанностей государственного должностного лица, убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.

В суде первой инстанции виновным по этому делу был признан только инженер-строитель Ивар Сергетс, который должен будет провести в тюрьме шесть лет. Прокуратура требовала для Сергетса наказания в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев. Остальные обвиняемые были оправданы.

Суд первой инстанции также вынес сопутствующее решение, в котором резкой критике подверглась работа прокуроров обвинения Агриса Скрадайлиса, Каспара Цакулса и Екатерины Кушаковой.

Кроме того, суд частным решением по делу о золитудской трагедии призвал прокуратуру начать уголовный процесс против производителя конструкций крыши обрушившегося супермаркета - уже ликвидированного предприятия Vikom Industries.