Золитудская трагедия: начато новое уголовное дело

Пардаугавский суд города Риги, в феврале прошлого года вынесший приговор по уголовному делу о трагедии, своим дополнительным решением призвал прокуратуру принять постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывших должностных лиц и сотрудников уже несуществующего предприятия SIA Vikom Industry.

Суд установил, что прокуратура при надзоре за расследованием не обеспечила качественное разбирательство с целью принятия необходимых мер для выявления всех возможных преступников, а именно наличия в действиях должностных лиц и сотрудников Vikom Industry признаков уголовных преступлений.

Прокуратура передала информацию Государственной полиции. В этом учреждении LETA заверили, что в январе возбуждено уголовное дело по факту возможной подделки документов, связанных со строительством объекта "Торговый центр и жилой дом" на улице Приедайнес, 20.

В ходе досудебного расследования будет оценена причастность всех возможных лиц, в том числе сотрудников Vikom Industry, к подделке документов, связанных со строительством объекта.

В настоящее время уголовное дело против конкретного человека не возбуждено. Дело все еще расследуется.

Напомним, 21 ноября 2013 года в результате обрушения супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков получили серьезные травмы.

Уголовное дело о золитудской трагедии расследовала Государственная полиция, которая после сбора доказательств передала его в прокуратуру для обвинения.

Строительные специалисты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неправильного расчета нагрузки на конструкции крыши, поэтому она рухнула. Прокуратура обвинила девять человек в нарушении правил строительства, невыполнении обязанностей государственных должностных лиц, убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.

Пардаугавский суд города Риги виновным по уголовному делу признал инженера-строителя Ивара Сергетса, которому, помимо шестилетнего тюремного заключения, также в течение пяти лет запретили работать по специальности.