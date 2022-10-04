Откуда взялся Алексей Росликов?

На фоне споров между латвийскими партиями молодые перераспределяют голоса русской общины.
Пока латвийские партии спорят о том, кто больше сделал и кто больше обещает, в рядах так называемых русских партий происходят заметные сдвиги. Вероятно, наиболее радикальных избирателей "Согласия" и Русского союза Латвии переманила партия "За стабильность!", которая фактически выстроила кампанию в социальных сетях без государственного финансирования и большого внимания СМИ. Что Алексей Росликов рассказывает своим подписчикам?
Кто они такие?
"За стабильность!" была основана менее чем за два года до выборов в 14-й Сейм бывшими депутатами Рижской думы Росликовым и Валерием Петровым, которые были исключены из рядов "Согласия" в Рижской думе за нарушение партийной дисциплины. В 2019 году, все еще планируя создать новую партию, политики не скрывали цели обратиться к избирателям "Согласия", которые, как говорят, были сбиты с толку и разочарованы.
У партии официально нет больших денег. База данных KNAB показывает, что "За стабильность!" до сих пор получила 16 000 евро в виде подарков и пожертвований, некоторые из которых являются услугами. Она не имеет государственного финансирования. Несмотря на это, у партии есть офис, широкий ассортимент атрибутики, в том числе одежда с партийной символикой, а на агитационных мероприятиях она устанавливает палатки и угощает участников, говорится в постах Росликова в социальных сетях.
Росликов толком не поясняет финансовое положение партии, говорит лишь, что последние пожертвования и членские взносы еще появятся в базе данных KNAB.
О самом Росликове тоже мало информации. О нем даже нет короткой записи в Википедии, а домашняя страница партии ведет на его страницу в Facebook. Росликов является вице-президентом Латвийского объединенного профсоюза полицейских (LAPA). Меньше чем 20 лет назад он тоже был полицейским. Опыт работы в полиции был недолгим - около полутора лет до середины ноября 2005 года. Более широко он стал известен публике как миниатюрная копия тогдашнего лидера "Согласия" Нила Ушакова.
Его личное финансовое благосостояние также неясно. По данным Lursoft, активных компаний на его имя нет. Последняя декларация чиновника, поданная летом 2020 года, не свидетельствует о большом богатстве. На тот момент Росликов задекларировал долги более чем на 100 000 евро и никаких сбережений. В пользовании у него был только Mercedes Benz 2014 года выпуска, на котором он, вероятно, ездит до сих пор - и параллельно снимает рекламные ролики для соцсетей.
Любимый Telegram
В постоянный полуоборот Росликов регулярно смотрит в камеру и рассказывает о событиях, которые помогают продвигать идеи партии. Он говорит о таких проблемах, которые в основном сказываются на кошельках граждан, последовательно обвиняя "режим" в снижении благосостояния. Не менее важным в публичных сообщениях Росликова является обращение к русской общине, чему способствует неоднозначное отношение части жителей Латвии к вторжению России в Украину, а также к уничтожению советского наследия в Латвии.
Многие латвийские избиратели могли даже не видеть молодого политика, потому что они не его аудитория. Однако еще до начала официальной предвыборной кампании Росликов и его коллеги активно сопротивлялись ограничениям, связанным с эпидемией Covid-19, выбрав в качестве основной площадки социальные сети. Два его аккаунта в Facebook имеют в общей сложности почти 44 тысячи подписчиков. Telegram - 12,7 тысячи, и еще 29,3 тысячи в TikTok. На партийные аккаунты подписано гораздо меньше людей, поэтому Росликов - это основной канал сообщений.
Они выглядят стратегически продуманными и никогда не кажутся снятыми в порыве спонтанных эмоций. Видеовыступления почти всегда (особенно когда приближаются выборы) приводят к осознанию необходимости замены существующей власти, чего можно добиться, мобилизовав всех и идя на голосование.
"Настоящий" защитник русских
Учитывая широкий спектр партий на популистском фланге, Росликов выделяется тем, что ориентируется непосредственно на латвийских русских. В его сообщениях на латышском языке фоном является только название партии, потому что его выступления в основном на русском.
Разделение на "своих" и "них" - конек Росликова. Он активно противопоставляет себя, партию и ее сторонников "власти" и "режиму". Однако иногда "ими" становятся и те, кого традиционно считают представителями интересов латвийской русской общины.
8 августа Росликов опубликовал в TikTok видео, в котором пригласил "Согласие", Русский союз Латвии и "Суверенную власть" (новую партию Юлии Степаненко) на круглый стол, чтобы договориться о совместной борьбе за защиту ныне снесенного советского памятника. Такая встреча не состоялась.
Резкая критика "Согласия" прозвучала и в контексте запланированного Сеймом голосования о признании России террористическим государством. "Всегда интересно наблюдать за людьми и организациями, пытающимися сесть на шпагат", - оценил позицию политических оппонентов в отношении войны России в Украине Росликов, сигнализируя своей аудитории, что "Согласие" пытается угодить всем.
Интересы русскоязычных переплетаются и с поднятыми Росликовым вопросами образования только на государственном языке, а также общего благополучия русских в Латвии. Говорят, он был особенно зол, когда в августе "впервые за все эти годы" услышал в свой адрес слово "оккупант", после чего пообещал сделать все, чтобы после 1 октября изменить ситуацию в стране.
Также в инструкциях для сторонников на сайте партии, где рассказывается, как надо действовать на выборах в 14-й Сейм, выделяются только две партии - "Согласие" и Русский союз Латвии, в отношении которых утверждается, что они являются "фиктивной оппозицией" и "уже несколько лет используют своих избирателей и поддерживают партии власти".
Росликов не упоминает и не критикует другие оппозиционные партии. Наоборот - 11 сентября он опубликовал в Telegram селфи с Айваром Лембергсом, кандидатом в премьер-министры от Союза зеленых и крестьян, добавив подпись: "Респект! Мы относимся друг к другу с уважением". Ранее Лембергс критиковал как НАТО, так и США.
В просвещении избирателей партия использует лозунги, напоминающие стратегию "умного голосования" российского оппозиционера Алексея Навального, призывающего к единству для "победы над старым режимом". При этом Росликов позиционирует себя едва ли не "величайшим патриотом своей страны", потому что остался в Латвии и никуда не убегает.
Идея ликвидации всех прокремлевских партий также привлекла внимание Росликова. "На мой взгляд, это очень странное предложение", - говорит он, утверждая, что приверженность партии такому курсу никак нельзя проверить и доказать.
"Ну нет ни возможностей, ни инструментов. На мой взгляд, друзья, ваши декларативные заявления - это тотальное уничтожение". Росликов также призывает срочно отказаться от статуса "негражданин" и разрешить всем голосовать на выборах, мотивируя такое желание утверждением, что статус "негражданин" был "первой бомбой" и был введен, чтобы разделить страну.
"Анализируй и не дай себя одурачить!"
Словно мантру, Росликов часто повторяет фразу: "Читай, анализируй и не дай себя использовать/обмануть!". Однако призыв к критической оценке информации, которая носит правдивый характер и соответствует реалиям XXI века, чаще всего сопровождается представлением о СМИ, которые точно не скажут правды, то есть настоящим вестником истины является он сам.
Росликов любит делиться фрагментами своих интервью в различных СМИ, но сопровождает их дополнительными сообщениями. Ярким примером является интервью представителей "За стабильность!", в том числе Росликова, в предвыборной передаче "Следующий!" (Nākamais, lūdzu!) на портале Delfi. После интервью Росликов разместил в Telegram видео и текст, утверждая, что ведущая позиционирует себя как "дружественный режиму человек", который "боится говорить на родном языке".
В ходе интервью Росликов несколько раз переходил на русский язык и, не ожидая подобного от журналиста, использовал его позже, когда пытался завести разговор о сохранении и гордости русскоязычной общины Латвии. "Это новая мода - продавать себя! А потом забываешь, кем ты был…" - резюмировал Росликов в Telegram.
Уже упомянутую историю с "оккупантом" политик использует, чтобы утверждать, что людям в Латвии "промывают мозги", потому что они верят тому, что "говорит телевидение, пишут газеты, сообщают порталы". Алексей видит в выборах возможность добиться того, что "из телевизора перестанет исходить зло, а начнет - добро и доверие".
Если на разговор вас зовет VDD, будьте сильными!
Перед своими подписчиками Росликов хвастается, что он частый гость Службы государственной безопасности (VDD). Менее чем за месяц до выборов политик разместил в TikTok видео о том, что он несколько недель подряд "ходил в гости к VDD", где ему задавали "одинаковые" вопросы. Росликов объяснил это желанием службы "деморализовать и сломить нашу команду".
В видеоролике в середине сентября Росликов высказал предположение, что "люди в погонах" пытаются влиять на политические события в стране.
Содержание этих разговоров неизвестно. VDD не раскрыла причину приглашения Росликова, заявив лишь, что в отношении него не возбуждено уголовное дело и что VDD имеет законное право на превентивную организацию разговоров с различными лицами в целях обеспечения национальной безопасности и выполнения других должностных обязанностей.
После событий 9-10 мая у ныне снесенного памятника в Пардаугаве Росликов хвастался, что начальник Государственной полиции в интервью назвал его организатором.
"А еще сказали, что я лидер мнений, благодаря чему люди вышли 10 мая и снова выложили ковер из цветов", - сказал Алексей. Важно, что в другие годы события 9 мая в парке Победы были связаны с деятельностью партии "Согласие" и бывшего мэра Риги Нила Ушакова, но в этом году Росликов в числе прочих поспешил воспользоваться относительно вялой позицией указанной партии о сносе памятника.
Все должны быть привлечены к ответственности!
"Вы точно знаете, что мы пройдем в парламент с более чем 15%. А это означает только одно - уголовное преследование абсолютно всех тех политиков, которые за последние четыре года сломали массу жизней", - обещает Росликов в ролике TikTok. Угроза "найти" статьи Уголовного кодекса прозвучала и в связи со снесенным памятником в Пардаугаве. Политик обещал "привлечь к ответственности" причастных к сносу памятника.
Политик любит использовать сказанное в интервью на Delfi для противопоставления себя и "власти" - он поделился реакцией министра иностранных дел Эдгара Ринкевича на его "угрозы". "Министр иностранных дел сразу сказал своим избирателям, что они не должны меня бояться. Но представьте, как они на самом деле боятся наших оппозиционных сил и понимают, что, если все люди мобилизуются и пойдут голосовать 1 октября, они не усидят, у них нет шансов выжить. Они прекрасно понимают, что те обещания, которые я даю сегодня, я абсолютно точно гарантирую их выполнение после выборов", - обещает Росликов в TikTok. И говорит, что готов брать на себя ответственность уже со 2 октября.
Выйти из ЕС!
Еще одно "плохое" в мире Росликова - Европейский союз (ЕС) и Брюссель. Во фрагменте программы LTV7, который встроен в его сообщения в TikTok, он утверждает, что жители Латвии страдают от директив и правил ЕС, например, в области энергетики, в то время как из фондов ЕС для "младенцев и инвалидов" ничего не поступает.
Поэтому, чтобы стране было на что себя содержать, она должна выйти из ЕС, считает Росликов. "На мой взгляд, пора заканчивать этот вопрос, то есть уходить из ЕС, иначе нам не на что будет себя содержать", - сказал политик, не уточнив, какой другой внешнеполитический курс должна избрать Латвия. Росликов также предпочитает связывать положение пенсионеров с членством Латвии в ЕС: "Все прекрасно знают, что доходы наших пенсионеров в европейской Латвии просто смешные".
Росликов пытается представить картину подчинения существующей власти Брюсселю, при этом запутываясь в словах о том, что действующая власть работает так плохо, что не может выполнить даже "самые минимальные задачи перед своими хозяевами в Брюсселе".
А как же война?
Политик конкретно не упоминает и не осуждает вторжение России в Украину в своих видео. В его сообщениях Украина фигурирует в контексте того, что Латвия, поддерживая Украину, только выпендривается, а не думает о собственном народе. По поводу новости о том, что Латвия стала одним из поручителей по кредиту для Украины, Росликов говорит: "Представьте - гарантия по кредиту в 4 миллиарда евро! Не жалко. Если Украина решит не возвращать эти 4 миллиарда, их вернут Латвия и еще три страны-гаранта. Латвия - это страна, где уже есть города, где люди не могут позволить себе горячую воду, Латвия - это страна, где полмиллиона человек уже находятся за чертой бедности. И теперь Латвия берет на себя обязательства на 4 миллиарда для другой страны".
В ролике, посвященном обсуждению идеи Службы государственной обороны (СГО), Росликов утверждает, что обязательная служба нужна для приготовления "боевого мяса для либеральных разборок всего мира". "Мы создаем контингент для больших европейских стран, которые будут использовать наших детей для обслуживания своих военных баз или забрасывать их в те горячие точки, куда им очень не хочется ехать", - напугал политик своих подписчиков 5 августа.
Спекуляции о честности выборов
Перед выборами Росликов уже готовил почву, чтобы иметь возможность заявить о несправедливости, если результат не оправдает его ожиданий.
В видеороликах он активно призывал стать наблюдателями за выборами от партии, чтобы иметь возможность освещать ход голосования по всей стране. Росликов также призывал не верить рейтингам и вмешаться, чтобы не допустить, чтобы выборы были "украдены".
Его предвыборная деятельность, отраженная в социальных сетях, показывает, что политик сумел ворваться в определенные пузыри общества, отражая их проблемы и обещая расплату с теми, кто их якобы создал.
Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, у "Объединенного списка" - 15, у Национального объединения - 13, у партии "За стабильность!" - 11, у "Прогрессивных" - 10, у "Латвии на первом месте" - девять.
В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.
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