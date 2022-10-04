Откуда взялся Алексей Росликов?

Поэтому, чтобы стране было на что себя содержать, она должна выйти из ЕС, считает Росликов. "На мой взгляд, пора заканчивать этот вопрос, то есть уходить из ЕС, иначе нам не на что будет себя содержать", - сказал политик, не уточнив, какой другой внешнеполитический курс должна избрать Латвия. Росликов также предпочитает связывать положение пенсионеров с членством Латвии в ЕС: "Все прекрасно знают, что доходы наших пенсионеров в европейской Латвии просто смешные".

Политик конкретно не упоминает и не осуждает вторжение России в Украину в своих видео. В его сообщениях Украина фигурирует в контексте того, что Латвия, поддерживая Украину, только выпендривается, а не думает о собственном народе. По поводу новости о том, что Латвия стала одним из поручителей по кредиту для Украины, Росликов говорит: "Представьте - гарантия по кредиту в 4 миллиарда евро! Не жалко. Если Украина решит не возвращать эти 4 миллиарда, их вернут Латвия и еще три страны-гаранта. Латвия - это страна, где уже есть города, где люди не могут позволить себе горячую воду, Латвия - это страна, где полмиллиона человек уже находятся за чертой бедности. И теперь Латвия берет на себя обязательства на 4 миллиарда для другой страны".