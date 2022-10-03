Трое мобилизованных солдат погибли в армейском учебном центре в России

Трое мужчин, призванных в армию в рамках мобилизации, погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны РФ в Свердловской области.

Один из мобилизованных скончался от сердечного приступа, второй покончил жизнь самоубийством, а третий умер после того, как его "списали" и отправили домой. Причиной его смерти называют цирроз печени.

Издание "ЕАН" также сообщает, что в поселке Порошино, где расположен учебный центр, введен "сухой закон". Запрет на продажу алкоголя ввели в связи с чрезмерным употреблением мобилизованными алкоголя. Этому решению также способствовала массовая драка, устроенная пьяными солдатами.

Мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Как утверждает Минобороны РФ, в армию будут призваны 300 тысяч россиян, ранее служивших и имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт.