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Росликов: приоритет партии - снижение счетов за электроэнергию

rus.tvnet.lv/LETA
Росликов: приоритет партии - снижение счетов за электроэнергию
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Лидер партии Алексей Росликов и президент Латвии
Лидер партии Алексей Росликов и президент Латвии Фото: Edijs Pālens/LETA

Полученные партией "За стабильность!" 11 мест в новом парламенте - очень сильный мандат, который партии дали избиратели, заявил после встречи с президентом Эгилом Левитсом лидер партии Алексей Росликов.

По его словам, в настоящее время неправильно с уверенностью утверждать, что коалиция будет сформирована без партии "За стабильность!" или что нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") непременно станет премьером и в новом правительстве.

Вначале избранные в Сейм партии должны провести переговоры и найти общие знаменатели, сказал Росликов.

Отвечая на вопрос о приоритетах партии в Сейме, ее лидер назвал снижение счетов за электроэнергию для жителей страны.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, "Объединенного списка" - 15, Национального объединения - 13, партии "За стабильность!" - 11, "Прогрессивных" - 10, "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.

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