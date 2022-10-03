Росликов: приоритет партии - снижение счетов за электроэнергию

По его словам, в настоящее время неправильно с уверенностью утверждать, что коалиция будет сформирована без партии "За стабильность!" или что нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") непременно станет премьером и в новом правительстве.

Вначале избранные в Сейм партии должны провести переговоры и найти общие знаменатели, сказал Росликов.

Отвечая на вопрос о приоритетах партии в Сейме, ее лидер назвал снижение счетов за электроэнергию для жителей страны.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, "Объединенного списка" - 15, Национального объединения - 13, партии "За стабильность!" - 11, "Прогрессивных" - 10, "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.