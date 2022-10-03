"Не со мной, это исключено": президент против Лембергса на посту премьера

На вопрос о возможности выдвижения кандидатуры Айвара Лембергса премьер-министром Левитс ответил отрицательно.

"Не со мной. Я никоим образом не представлял себе что-то подобное. Это огромный риск для безопасности Латвии. Это исключено".

Президент подчеркнул, что это человек, представляющий олигархат, коррупцию, против которой направлены санкции США.

В свою очередь "Союз зеленых и крестьян" будет ждать официальных решений других партий, прежде чем сформулировать свою позицию, сказал в понедельник журналистам один из лидеров партии Виктор Валайнис после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

На вопрос, услышал ли он от президента намеки на то, что "Союз зеленых и крестьян" останется в оппозиции, Валайнис ответил, что он полагается на установленный Конституцией порядок, когда президент выдвигает кандидата в премьер-министры, а тот решает, какие партии пригласить в коалицию.

"Союз зеленых и крестьян" уважает выбор избирателей и понимает, какими могут быть следующие шаги других партий, сказал Валайнис, отметив, что прокомментирует их после того, как они произойдут.

На вопрос о том, почему на встречу с президентом не пришел кандидат от партии в премьер-министры Айвар Лембергс, представитель партии ответил, что это было решение правления партии.

"Если будет необходимость, чтобы Левитс встретился с Лембергсом, то это произойдет, а если такой необходимости нет, то этого не будет", - сказал Валайнис.

По его словам, партия сохранит принципы, за которые она выступает - развитие регионов, ответственность и равное отношение.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, "Объединенного списка" - 15, Национального объединения - 13, партии "За стабильность!" - 11, "Прогрессивных" - 10, "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.

Мандаты, полученные на выборах в 14-й Сейм Фото: TVNET