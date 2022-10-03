Социолог: русским в Латвии стало мало одной партии и идеологии

Он подчеркивает, что на голоса русскоязычных в этом году рассчитывали несколько партий, и партия "За стабильность!" показала лучший результат.

«Этот результат не очень большой для партии, поэтому нельзя сказать, что "За стабильность!" заняла позицию "главной" русскоязычной политической партии", - считает Арнис Кактиньш, добавив, что результаты этих выборов в Сейм, в отличие от предыдущих, когда масса русскоязычных была вполне едина в своем голосовании, свидетельствует об обратном, а именно, о том, что невозможно удержать русскоязычных в одних идеологических рамках. Это означает, что выбор избирателей разделяется на достаточно широкий политический спектр.

Он считает, что такое поведение русскоязычных избирателей было обусловлено несколькими факторами, но главным является вторжение России в Украину, после которого русскоязычное население Латвии "раскололось" политически.

"Мы видим, что есть разные мысли и течения. Есть еще люди, которые с теплотой смотрят на президента России Владимира Путина, но есть и те, кто очень быстро отдалился от России", - подчеркивает исследователь.

Кактиньш отмечает, что самые разительные различия между русскоязычными можно наблюдать в Латгалии и, например, в Риге.

"Показательно посмотреть на выбор русскоязычных в Латгалии и русскоязычных в Риге. В Латгалии мы видим, что это в целом единая масса, а русскоязычные в Риге голосовали более разнообразно", - указал Кактиньш.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, у "Объединенного списка" - 15, у Национального объединения - 13, у партии "За стабильность!" - 11, у "Прогрессивных" - 10, у "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.