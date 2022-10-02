Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заканчивает подведение итогов выборов, и скоро станет известен состав следующего Сейма.
Стал известен предварительный состав 14-го Сейма
В настоящее время обобщена информация о выборе, сделанном избирателями на всех 1055 избирательных участках, однако ситуация еще может измениться, так как ЦИК продолжает обрабатывать информацию о вычеркнутых кандидатах в депутаты и тех, кому были поставлены плюсы.
Согласно размещенной в настоящее время на сайте ЦИК информации, "Новое Единство" может получить в следующем Сейме 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 16, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 13, "За стабильность!" - 11, "Прогрессивные" - 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.
Согласно результатам выборов на данный момент, от "Нового Единства" в Сейм могут пройти Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич, Андрей Юдин, Инесе Либиня-Эгнере, Ирма Калниня, Зане Скуиня, Давис Мартиньш Даугавиетис, Занда Калниня-Лукашевица, Угис Ротбергс, Айнар Латковскис, Эвика Силиня, Хосам Абу Мери, Андрей Целяпитерс, Янис Скрастиньш, Раймонд Чударс, Арвил Ашераденс, Инга Берзиня, Анда Чакша и другие.
СЗК в Сейме могут представлять Гунар Кутрис, Аугуст Бригманис, Арманд Краузе, Юрис Яковинс, Дидзис Земмерс, Каспар Мелнис, Лига Козловска, Валдис Масловскис, Улдис Аугулис, Гундар Даудзе, Янис Вуцанс, Виктор Валайнис, Андрис Берзиньш и другие.
От "Объединенного списка" в Сейм могут пройти Игорь Раев, Дидзис Шмитс, Андрис Кулбергс, Раймонд Бергманис, Эдвард Смилтенс, Марис Спринджукс, Марис Кучинскис, Ингмар Лидака, Эдгар Таварс и другие, от Нацобъединения - Инара Мурниеце, Рихард Колс, Наурис Пунтулис, Райвис Дзинтарс, Угис Митревиц, Янис Домбрава, Эдмунд Тейрумниекс, Илзе Индриксоне, Янис Витенбергс, Эдвин Шноре и другие.
От партии "За стабильность!" могут быть избраны Алексей Росликов, Светлана Чулкова, Наталья Марченко-Йодко, Глория Гревцова, Виктория Плешкане, Виктор Пучка и другие, от "Прогрессивных" - Андрис Спрудс, Андрис Шуваев, Антонина Ненашева, Скайдрите Абрама, Каспар Бришкенс, Лейла Расимa, Эдгар Зелдерис и др., от "Латвии на первом месте" - Айнар и Ричард Шлесерсы, Марцис Енцитис, Олег Буров, Вилис Криштопанс, Рамона Петравича.
На выборах в 14-й Сейм в Латвии проголосовало 912 180 избирателей, или 59,14% населения, имеющего право голоса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!