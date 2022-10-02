Стал известен предварительный состав 14-го Сейма

В настоящее время обобщена информация о выборе, сделанном избирателями на всех 1055 избирательных участках, однако ситуация еще может измениться, так как ЦИК продолжает обрабатывать информацию о вычеркнутых кандидатах в депутаты и тех, кому были поставлены плюсы.

Согласно размещенной в настоящее время на сайте ЦИК информации, "Новое Единство" может получить в следующем Сейме 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 16, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 13, "За стабильность!" - 11, "Прогрессивные" - 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.

Согласно результатам выборов на данный момент, от "Нового Единства" в Сейм могут пройти Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич, Андрей Юдин, Инесе Либиня-Эгнере, Ирма Калниня, Зане Скуиня, Давис Мартиньш Даугавиетис, Занда Калниня-Лукашевица, Угис Ротбергс, Айнар Латковскис, Эвика Силиня, Хосам Абу Мери, Андрей Целяпитерс, Янис Скрастиньш, Раймонд Чударс, Арвил Ашераденс, Инга Берзиня, Анда Чакша и другие.