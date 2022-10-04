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Илон Маск предложил решение окончания войны в Украине: теперь в Сети спорят на чьей он стороне

rus.tvnet.lv
Илон Маск предложил решение окончания войны в Украине: теперь в Сети спорят на чьей он стороне
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Илон Маск
Илон Маск Фото: AP/SCANPIX/Twitter/коллаж RUS TVNET

Богатейший человек в мире Илон Маск написал в своем Twitter-аккаунте варианты окончания войны в Украине. Публикация получила резонанс и на нее отреагировал даже президент Украины Владимир Зеленский. Рассказываем, что случилось. 

Что случилось? 

Богатейший человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter поделился свои виденьем того, как можно урегулировать войну в Украине. 

"Украино-российский мир:

- Заново провести выборы в аннексированных регионах под наблюдением комиссии ООН. Россия оставит их, если на то будет воля народа.

- Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).

- Обеспечивается водоснабжение Крыма.

- Украина остается нейтральной".

В конце публикации он добавил голосование. А под самим постом написал: "Очень вероятно, что так все и закончится, вопрос в том, сколько людей погибнет до этого".

Реакция Владимира Зеленского 

Многие пользователи Twitter не оценили мнение Илона Маска, назвав это виденье - пророссийским. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский высмеял твиты бизнесмена и тоже устроил голосование: "Какой Илон Маск вам нравится больше?

- Тот, который поддерживает Украину.

- Тот, который поддерживает Россию".

Реакции соцсетей

Твиты Маска вызвали резонанс и стали поводом для шуток и мемов.

Так, например,  пользователи русскоязычного сегмента соцсети стали предполагать, что на самом деле это слова не Илона Маска, а экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который завладел акканутом миллиардера.

Внимание! Твиты далее могут содержать нецензурную лексику

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