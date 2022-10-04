Богатейший человек в мире Илон Маск написал в своем Twitter-аккаунте варианты окончания войны в Украине. Публикация получила резонанс и на нее отреагировал даже президент Украины Владимир Зеленский. Рассказываем, что случилось.
Илон Маск предложил решение окончания войны в Украине: теперь в Сети спорят на чьей он стороне
Что случилось?
Богатейший человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter поделился свои виденьем того, как можно урегулировать войну в Украине.
"Украино-российский мир:
- Заново провести выборы в аннексированных регионах под наблюдением комиссии ООН. Россия оставит их, если на то будет воля народа.
- Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).
- Обеспечивается водоснабжение Крыма.
- Украина остается нейтральной".
Ukraine-Russia Peace:— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.
- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).
- Water supply to Crimea assured.
- Ukraine remains neutral.
В конце публикации он добавил голосование. А под самим постом написал: "Очень вероятно, что так все и закончится, вопрос в том, сколько людей погибнет до этого".
Реакция Владимира Зеленского
Многие пользователи Twitter не оценили мнение Илона Маска, назвав это виденье - пророссийским. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский высмеял твиты бизнесмена и тоже устроил голосование: "Какой Илон Маск вам нравится больше?
- Тот, который поддерживает Украину.
- Тот, который поддерживает Россию".
Which @elonmusk do you like more?— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022
Реакции соцсетей
Твиты Маска вызвали резонанс и стали поводом для шуток и мемов.
Так, например, пользователи русскоязычного сегмента соцсети стали предполагать, что на самом деле это слова не Илона Маска, а экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который завладел акканутом миллиардера.
Внимание! Твиты далее могут содержать нецензурную лексику
new model L pic.twitter.com/3FsLfw5hRY— Ramba Zamba (@MBlech) October 4, 2022
Этому есть только одно объяснение: Илон Маск и Рогозин поменялись телами— 💙💛 Constantine Rafikov (@ok_im_merging) October 3, 2022
Это точно Илон Маск? - не Рогозин ???— Anzhela (@HlAnzhela) October 3, 2022
Или его взломали?
Илон Маск тестирует хватит ли энергии горящих жоп добраться до Марса— Мрак Просвящения (@_ichai) October 4, 2022
Слушайте, а когда Илон Маск помогал ВСУ своим старлинком, - то он был хорошим?!— СмотрительПиздеца (@SmotritelPizdec) October 4, 2022
Просто Илон Маск за мир и против бессмысленных человеческих жертв— Lynx_two (@lynx_two) October 4, 2022
Интересно Илон Маск за Калифорнию или за Техас ?— IgDe (@IgDe53350259) October 4, 2022
Илон Маск вообще в курсе кого он защищает?🤔— Елена М (@ElenaManahina) October 4, 2022
Илон Маск не дурак. Не проплаченный. Ему не лили в уши много лет про украинских нацистов. У него не чешутся имперские комплексы. Он не был замечен в чем-то людоедском. И при этом он сказал то, что сказал. Есть еще вопросы насчет бардака в голове у россиян?— Evgeny Prokopenko (@Evgen_Pro) October 4, 2022
Слушайте, как бы ни звучал Илон Маск с его предложением, если окинуть взглядом всю ситуацию, его идея не выглядит такой уж тупой— 🐍 Глиномесси 🇺🇦 (@passagrand) October 4, 2022
Проблема в том, что сейчас мы имеем тупую старую безумную лысую закомплексованную бабку с ядерной кнопкой, и это реально может плохо закончится
даже ебанный илон маск теперь стал ватником…— Адыгабзэм илъапсэхэр💚🏹💚 (@l_a_b_r_a) October 4, 2022
Поспорили как то Илон Маск и Рогозин кто из них сможет больше акции Тесла обвалить....— CKA3O4NIK (@skazo4nik007) October 4, 2022
Маршал Илон Маск 😂😂😂🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RGJN5hcwhM— ꒌ Косанчић Иван ꒌ (@Drachenorden1) October 4, 2022
СБУ обнародовала фото особы, задержанной за посягательство на территориальную целостность Украины и оправдание агрессии россии в соцсетях. Ведется следствие...— Жизнь в Сказочной Руси (@skazochnaya_rus) October 4, 2022
Элита ставит лайк!❤️ Боги подписываются!✅#russiaukrainewar #russia #ukrainerussianwar #ukraine #илонмаск #elonmusk pic.twitter.com/FPS7keNYnu
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!