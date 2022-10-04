Илон Маск предложил решение окончания войны в Украине: теперь в Сети спорят на чьей он стороне

Илон Маск не дурак. Не проплаченный. Ему не лили в уши много лет про украинских нацистов. У него не чешутся имперские комплексы. Он не был замечен в чем-то людоедском. И при этом он сказал то, что сказал. Есть еще вопросы насчет бардака в голове у россиян?