Практические советы по ответственному использованию депозитной системы

Полностью опорожняйте сдаваемые упаковки

Одним из обязательных условий для того, чтобы таромат принимал депозитные упаковки, является его опустошение, и этот фактор также играет важную роль в обеспечении благоприятной атмосферы в депозитном пункте. Во избежание протекания остатков напитка в сумку, автомобиль, таромат или на пол магазина, что может привести к образованию нежелательных запахов, рекомендуем ополаскивать упаковки, в которых находились пиво, соки и другие сладкие напитки.

Сдача чистых упаковок также снизит риск загрязнения датчиков таромата – при загрязнении датчиков требуется более частое обслуживание таромата сотрудниками магазина, что для пользователей, в свою очередь, означает более частые перебои в работе того или иного таромата.

В контейнерах у депозитных пунктов – только соответствующие упаковки

С окончанием переходного периода все депозитные упаковки теперь маркируются латвийским депозитным знаком, но часто бывает так, что в пункт депозита попадают упаковки, которые не входят, например, в систему депозита или существенно повреждены. По этой причине возле депозитных пунктов установлены контейнеры, и граждан призывают опускать в них только те пластмассовые, металлические или стеклянные упаковки напитков, которые не принял таромат.