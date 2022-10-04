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Практические советы по ответственному использованию депозитной системы

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Практические советы по ответственному использованию депозитной системы
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Таромат, принимающий депозитную упаковку
Таромат, принимающий депозитную упаковку Фото: Пресс-фото

По мере увеличения удельного веса сданных депозитных упаковок и активности в депозитных пунктах SIA Depozīta Iepakojuma Operators призывает граждан ответственно использовать депозитную систему, чтобы она была удобной и благоприятной для общества и облегчала повседневную жизнь для других участников депозитной системы, включая сотрудников магазина. В целях информирования о правилах существующей практики в депозитных пунктах оператор делится советами, которые стоит запомнить как опытным пользователям системы, так и тем, кто сдавал депозитные упаковки всего несколько раз.

Снимайте металлические крышки со стеклянных бутылок

Пластиковые бутылки желательно сдавать в таромат вместе с крышками, чтобы обеспечить переработку не только упаковок, но и крышек. Однако для многоразовых стеклянных бутылок ситуация обратная, и перед их сдачей в таромат или пункт ручного приема необходимо снять крышки. Многоразовые стеклянные бутылки можно идентифицировать по депозитному знаку с буквенной комбинацией AU.

"Это очень быстрая и простая операция, которая значительно облегчает работу сотрудников магазинов и производителей напитков при повторном наполнении бутылок, ведь в ситуациях, когда стеклянная бутылка сдается вместе с крышкой, ее нужно снимать вручную. Самый эффективный способ утилизации этих пробок – бросать их в предназначенный для металла контейнер, который находится рядом с пунктом депозита", – объясняет Микс Стуритис, председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators.

Следует также обратить внимание на нестандартные упаковки, такие как бутылки с пластиковой ручкой – поскольку форма упаковки прописана в депозитной системе, такая ручка может затруднить автоматическую сдачу тары, поэтому следует удалять ее и бросать в соответствующий контейнер для сортировки.

Полностью опорожняйте сдаваемые упаковки

Одним из обязательных условий для того, чтобы таромат принимал депозитные упаковки, является его опустошение, и этот фактор также играет важную роль в обеспечении благоприятной атмосферы в депозитном пункте. Во избежание протекания остатков напитка в сумку, автомобиль, таромат или на пол магазина, что может привести к образованию нежелательных запахов, рекомендуем ополаскивать упаковки, в которых находились пиво, соки и другие сладкие напитки.

Сдача чистых упаковок также снизит риск загрязнения датчиков таромата – при загрязнении датчиков требуется более частое обслуживание таромата сотрудниками магазина, что для пользователей, в свою очередь, означает более частые перебои в работе того или иного таромата.

В контейнерах у депозитных пунктов – только соответствующие упаковки

С окончанием переходного периода все депозитные упаковки теперь маркируются латвийским депозитным знаком, но часто бывает так, что в пункт депозита попадают упаковки, которые не входят, например, в систему депозита или существенно повреждены. По этой причине возле депозитных пунктов установлены контейнеры, и граждан призывают опускать в них только те пластмассовые, металлические или стеклянные упаковки напитков, которые не принял таромат.

Заботясь об удобстве и продавцов, и других пользователей системы, оператор депозитной системы просит не выбрасывать в контейнеры бытовые и другие несортированные отходы, т. к. такое действие считается недобросовестным, кроме того, в этом случае уже отсортированные материалы необратимо повреждаются и возможности их переработки уменьшаются. Также в такой ситуации контейнеры перегружаются и возле депозитных пунктов может образоваться беспорядок.

"Каждый из нас несет ответственность за то, чтобы сделать систему удобной и благоприятной как для общества, так и для других сторон, вовлеченных в депозитную систему – пока обслуживание и опорожнение контейнеров находится в руках продавцов, мы, покупатели, несем ответственность за то, чтобы сдаваемые нами упаковки были чистыми, а соседние контейнеры не были заполнены несоответствующими отходами", – комментирует Микс Стуритис.

Если несплющенные упаковки с латвийским депозитным знаком не удается сдать в таромат, просим отправить адрес депозитного пункта, название магазина, время сдачи и фотографию упаковок с разборчивым штрихкодом и депозитным знаком на электронный адрес: jautajumi@dio.lv или на номер: +371 20224214 в приложении WhatsApp. Если таромат нуждается в опорожнении или техническом обслуживании, просьба обращаться к работникам конкретного магазина.

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