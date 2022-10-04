Действительно ли Кариньш не был в списке?

Действительно ли результаты выборов опубликовали до завершения голосования?

Некая другая пользовательница публикует скриншоты поста депутата Сейма Алдиса Гобземса, где видны результаты опроса избирателей на выходе из участков, или так называемый экзитпол. Автор поста задается вопросом:

"Честные выборы, говорите? Как можно было определить предварительные результаты, когда голосование еще не закончено!".

Однако этот пост вводит в заблуждение, так как результаты опроса избирателей на выходе из участков не то же самое, что результаты выборов. СМИ опубликовали результаты экзитпола вечером, в момент завершения голосования, 1 октября. К тому же, по результатам опроса людей, выходящих из участков, в парламент попадали восемь партий. После того, как вечером 2 октября посчитали официальные голоса во всех избирательных участках, итоговые результаты немного отличались от опроса - например, в парламент попали семь партий.

Также на данный момент нет основания полагать, будто выборы были нечестными. Это Re:Check подтвердили как в Центральной избирательной комиссии, так и в Службе государственной безопасности Латвии. В Службе госбезопасности отметили, что не идентифицировали никаких противоправных действий, целью которых было бы повлиять на свободный выбор избирателей или на результаты выборов.

Напомним, что все результаты выборов можно увидеть на домашней странице Центральной избирательной комиссии. Здесь можно увидеть, сколько на каждом участке проголосовало за каждую партию, а также сколько раз каждого кандидата вычеркнули или отметили плюсом. Как проходит подсчет голосов и определяются результаты выборов, подробно на русском языке разъясняется здесь.

Вывод: В соцсетях неправдиво утверждается, что нынешнего премьера Кришьяниса Кариньша не было в избирательном списке. Он был лидером списка "Нового Единства" в Видземе. Также неправда, что результаты выборов опубликовали еще до завершения голосования. В момент окончания выборов СМИ опубликовали результаты опроса избирателей на выходе из участков.