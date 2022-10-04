В соцсети Facebook большую популярность получил пост, в котором опубликована фотография списка кандидатов от "Нового Единства" в Риге. Автор поста утверждает, что премьера Кришьяниса Кариньша в списке нет, тогда как он мог набрать самое большое количество плюсов? Другая пользовательница Facebook публикует изображения результатов экзитпола и задается вопросом, как результаты выборов могли определить так быстро. Эти посты неправдивы и вводят в заблуждение.
Действительно ли Кариньш не был в списке?
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает
Кариньш правда не был в списке?
Некий пользователь Facebook опубликовал фотографию списка кандидатов от "Нового Единства" в Рижском избирательном округе, где первым номером значился министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, и написал (сохранено оригинальное написание):
"Уважаемые, интересный факт, Кариньша не было в списке, как он мог набрать самое большое количество плюсов?".
Данным постом поделилось около 4500 человек. Однако это неправда. Кариньш в списке был, но не в Риге, а в Видземе. Каждый может в этом убедиться на домашней странице Центральной избирательной комиссии.
Ряд пользователей в комментариях к посту пишут, что Кариньш был в Видземе. Несмотря на это, некоторые пользователи в комментариях соглашаются с автором поста, например: "Мы тоже это заметили. Мы потом все списки рассмотрели. В списках его нет, а если смотреть в интернете, то в 1-м списке он на 1-м месте".
Объясним, что выборы в Сейм проходят в пяти избирательных округах (Рижский, Видземский, Латгальский, Курземский и Земгальский), в каждом из которых свои избирательные бюллетени. Это значит, что, если люди шли голосовать, например, в Риге, Даугавпилсе или Лиепае, то Кариньша в списке кандидатов "Нового Единства" они не увидели, так как для каждого избирательного округа каждая партия представляет свой список кандидатов. Кариньша могли увидеть в списке и поставить ему плюс или вычеркнуть те, кто голосовал в краях Видземе, например в Сигулде или Валмиере.
Действительно ли результаты выборов опубликовали до завершения голосования?
Некая другая пользовательница публикует скриншоты поста депутата Сейма Алдиса Гобземса, где видны результаты опроса избирателей на выходе из участков, или так называемый экзитпол. Автор поста задается вопросом:
"Честные выборы, говорите? Как можно было определить предварительные результаты, когда голосование еще не закончено!".
Однако этот пост вводит в заблуждение, так как результаты опроса избирателей на выходе из участков не то же самое, что результаты выборов. СМИ опубликовали результаты экзитпола вечером, в момент завершения голосования, 1 октября. К тому же, по результатам опроса людей, выходящих из участков, в парламент попадали восемь партий. После того, как вечером 2 октября посчитали официальные голоса во всех избирательных участках, итоговые результаты немного отличались от опроса - например, в парламент попали семь партий.
Также на данный момент нет основания полагать, будто выборы были нечестными. Это Re:Check подтвердили как в Центральной избирательной комиссии, так и в Службе государственной безопасности Латвии. В Службе госбезопасности отметили, что не идентифицировали никаких противоправных действий, целью которых было бы повлиять на свободный выбор избирателей или на результаты выборов.
Напомним, что все результаты выборов можно увидеть на домашней странице Центральной избирательной комиссии. Здесь можно увидеть, сколько на каждом участке проголосовало за каждую партию, а также сколько раз каждого кандидата вычеркнули или отметили плюсом. Как проходит подсчет голосов и определяются результаты выборов, подробно на русском языке разъясняется здесь.
Вывод: В соцсетях неправдиво утверждается, что нынешнего премьера Кришьяниса Кариньша не было в избирательном списке. Он был лидером списка "Нового Единства" в Видземе. Также неправда, что результаты выборов опубликовали еще до завершения голосования. В момент окончания выборов СМИ опубликовали результаты опроса избирателей на выходе из участков.
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