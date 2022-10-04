Nauda runā ⟩ Калвитис: Латвии газа хватит, а в Европе могут возникнуть проблемы

"Латвии не стоит тревожиться по поводу проблем с поставками газа. Газ, скорее всего, будет. Конечно, в Инчукалнсе исторические объемы не достигнуты. По моей информации, половина объема в хранилище есть. Идут поставки по газопроводам, газ поступает. Это сложный процесс. Как минимум сейчас - в сентябре и октябре - мы закупаем газ, а не используем резервы", - успокаивает Калвитис.

Он указывает, что в большей степени это будет зависеть от температуры воздуха. Если ожидаемая зима будет как прошлая, то есть, если будет теплая зима, то никаких проблем возникнуть не должно.

"Если долгое время - несколько дней или недель будет -20 градусов, могут возникнуть проблемы с тем, чтобы вытащить газ из Инчукалнского газохранилища. Прецедент уже был в марте 2016 года, когда были сложности с тем, чтобы оснастить газом весь регион", - пояснил Калвитис.

Если посмотреть на то, что все экономика переориентируется, то можно прогнозировать, что потребление газа в Балтии снизится, поэтому особых опасений в связи с тем, что газа может не хватить, нет. На более обширной территории - в Евросоюзе, особенно принимая во внимание возможные теракты на "Северных потоках", - там определенные проблемы возникнуть могут.

"Бизнес газа - не только приобретать газа и оснащать им общество. Latvijas gāze предлагает и услуги хранения, поэтому часть газа в Инчукалнском хранилище принадлежит другим коммерсантам. Запасов в том объеме, который мог быть в теории, у Latvijas gāze нет, однако в целом Латвии получает большое количество газа по газопроводам. В пиковые часы газ можно взять из хранилища", - отметил Калвитис.