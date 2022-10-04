Видео ⟩ Полиция в Айзкраукле в тайнике обнаружила 10 000 доз особо опасного наркотика

26 сентября полицейские в Риге и Саласпилсе в связи с оборотом наркотиков задержали трех молодых людей. Кроме того, благодаря кинологам Госпогранохраны с собакой были проведены обыски по месту жительства лиц и по конспиративному адресу в Айзкраукле. В ходе обысков был найден и изъят один килограмм протонитазена, что составляет 10 000 доз этого наркотика. В Риге было найдено примерно 10 грамм этого вещества, однако большая часть была спрятана именно в заброшенном здании в Айзкраукле. Там был оборудован тайник, и наркотики находились в строительном мешке вместе с бетоном и строительным мусором.

Нужно отметить, что протонитазен - психоактивное вещество, синтетический опиоид, сила действия которого сильнее, чем у героина. Кроме того, преступники смешивали это вещество в домашних условиях, в связи с чем концентрация наркотического вещества могла сильно варьироваться, поэтому пользователи подвергали себя высокому риску передозировки.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что изъятое вещество, возможно, попало в Латвию путем контрабанды, при помощи курьерской почты. Подозреваемые продавали протонитазен жителям Риги но, возможно, реализовывали наркотик и в Айзкраукле.

Начат уголовный процесс. Виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.