Фото ⟩ Предприятие в центре Елгавы сжигало кабели. VDD остановила загрязнение воздуха

Получив информацию от жителей о темном дыме с химическим запахом на улице Дзелзцельниеку, 8А, в Елгаве, инспекторы провели обследование по адресу, где находятся место по сбору и хранению отходов и склад металлолома предприятия TM CAPITAL. Жалоба жителей подтвердилась, и во время проверки были констатированы возникшие в результате сжигания мусора огонь и дым. Противозаконные действия были остановлены. О том, что такие действия осуществлялись и ранее, свидетельствовали находящиеся в месте сжигания мешки с обожженными медными кабелями и две металлические емкости, оборудованные для обжигания кабелей.

Галерея: В центре Елгавы остановлено загрязнение воздуха

Когда мусор сжигают в таком месте, таким образом и в данных условиях, вредными продуктами и опасными веществами загрязняется не только окружающая среда, возникает и угроза здоровью людей.

VVD отмечает, что, к сожалению, противозаконное сжигание отходов - часто встречающееся нарушение, однако чаще его осуществляют люди, у которых не хватает понимания о требованиях к окружающей среде, а также о том, какой вред природе и здоровью людей наносят попадающие в воздух химические вещества. В этом случае нарушение осуществило предприятие, у которого есть разрешение и которое должно было осознавать влияние сжигания химических веществ. Конкретное предприятие получило выданное VDD разрешение категории В, оно предусматривает обслуживание мусора с соблюдением требования по защите окружающей среды. Таким образом, в этом случае были нарушены и условия разрешения.

Несмотря на то, что во время проверки после указаний VDD представители предприятия незамедлительно потушили огонь и прекратили сжигать кабели, констатированное нарушение - административно наказуемое действие. Начат административный процесс. В данном случае нарушение оценивается как серьезное, и за него будет взыскан штраф.