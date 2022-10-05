Сеул и Вашингтон провели пуск ракет в ответ на действия КНДР

США и Южная Корея провели по два испытательных запуска ракет класса земля-земля, реагируя на состоявшийся днем ранее запуск баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает в среду, 5 октября, южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на Генштаб страны.

Указывается, что американские и южнокорейские ракеты типа ATACMS были направлены в сторону Японского моря. При этом одна из ракет, выпущенных Южной Кореей, упала на территории военной базы, пострадавших при этом инциденте не было.

Международная реакция на запуск ракеты КНДР

С конца сентября КНДР произвела четыре испытательных запуска, выпустив как минимум пять ракет.

4 октября выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета средней дальности пролетела над регионом Тохоку на японском острове Хонсю, что вызвало возмущение Токио, Сеула и других представителей международного сообщества.

Так, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида осудилииспытание в совместном заявлении "самым решительным образом". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также говорил о "явной эскалации".