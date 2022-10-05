Украина: Ежедневно задерживаем российских солдат, бродящих по лесам

"Из-за голода они выходят к населенным пунктам, где их задерживают сотрудники МВД и, придерживаясь Женевских конвенций, пополняют обменный фонд", - заявило МВД.

Кроме того, МВД Украины сообщает о том, что на освобожденных территориях ежедневно задерживают несколько десятков подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями.

"За сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек, которые передавались для дальнейшей работы органам Службы безопасности Украины", - сказала пресс-секретарь МВД.

В МВД отметили, что после освобождения населенных пунктов Харьковской области полиция установила сеть блокпостов.

Галерея: Харьков, октябрь 2022 г.