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Украина: Ежедневно задерживаем российских солдат, бродящих по лесам

rus.tvnet.lv
Украина: Ежедневно задерживаем российских солдат, бродящих по лесам
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Военные в Украине
Военные в Украине Фото: AFP/SCANPIX

МВД Украины во вторник, 4 октября, объявило, что полиция "чуть ли не ежедневно" задерживает российских солдат, бродящих по лесам после сентябрьского отступления, сообщает Русская служба BBC.

"Из-за голода они выходят к населенным пунктам, где их задерживают сотрудники МВД и, придерживаясь Женевских конвенций, пополняют обменный фонд", - заявило МВД.

Кроме того, МВД Украины сообщает о том, что на освобожденных территориях ежедневно задерживают несколько десятков подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями.

"За сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек, которые передавались для дальнейшей работы органам Службы безопасности Украины", - сказала пресс-секретарь МВД.

В МВД отметили, что после освобождения населенных пунктов Харьковской области полиция установила сеть блокпостов.

Галерея: Харьков, октябрь 2022 г.

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