Зеленский: мы наступаем "быстро и сильно"

"С момента псевдореферендумов в России только за эту неделю освобождены уже десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в Херсонской области освобождены восемь населенных пунктов: "Освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список. Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда мы выгоним оккупанта со всей нашей земли", - сказал президент.

Ответ России на наступление Украины

Российские войска в ночь на среду, 5 октября, ударили по городу Белая Церковь - предположительно, иранскими ударным дронами "Шахид", переименованными в России в "Герань". Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

Кулеба утверждает, что удары нанесены по неким объектам инфраструктуры; пророссийские телеграм-каналы утверждают, что дроны били по военной части.

Город Белая Церковь находится примерно в 70 км на юг от Киева и примерно в 190 км от белорусской границы.

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