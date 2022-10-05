Коалиция, в которой к "Новому Единству", Национальному объединению и "Объединенному списку" (ОС) присоединилась бы партия "Прогрессивные", будет слишком большой "идеологической смесью", сказал в интервью Латвийскому радио один из лидеров ОС Улдис Пиленс.
Улдис Пиленс: коалиция с "Прогрессивными" - это "идеологическая смесь"
По его словам, в настоящее время на переговорах о формировании коалиции партии находятся в "состоянии зондирования", когда каждая выдвигает важные для нее вопросы. По его мнению, темп переговоров мог бы быть немного быстрее, но в целом все идет нормально.
Он уверен, что коалиция из 54 голосов тоже будет работоспособной. По словам Пиленса, "Прогрессивных" в коалиции хочет видеть "Новое Единство", а Нацобъединение и ОС не очень хотят этого, потому что "это будет слишком большая идеологическая смесь". Пока со стороны "Нового Единства" в пользу расширения коалиции звучат больше "технические аргументы" о том, что при большем количестве голосов будет легче работать в комиссиях.
Говоря о нежелании работать вместе с "Прогрессивными", Пиленс сослался на опыт предыдущего правительства, где отступления от идеологии стоили мест в Сейме объединению "Для развития/За!" и "Консервативным".
Отвечая на вопрос о том, какие идеологические противоречия могут быть с "Прогрессивными", Пиленс отметил, что лидеры этого списка в прошлом были только наемными работниками, их стрессоустойчивость неизвестна, а работа в Рижской думе не обошлась без ошибок.
Говоря о том, за какие сферы ОС готов взять на себя ответственность в правительстве, Пиленс конкретных сфер не назвал.
Сегодня партии продолжат переговоры о формировании новой коалиции в 14-м Сейме.
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