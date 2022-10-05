СМИ: Следственный комитет начал проверку по факту смерти Бориса Моисеева

Как уточняет издание StarHit проверка начата по статьям "Убийство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть".

"Проверка начата на следующий день после похорон, 3 октября. Пока это всего лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей", - заявил источник телеканала "Рен ТВ".

Как сообщает телеканал, видимых повреждений на теле артиста не нашли. Возможно, причиной проверки послужило заявление родственников.

Уже сообщалось, что в возрасте 68 лет умер советский и российский артист Борис Моисеев.