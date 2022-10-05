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СМИ: Следственный комитет начал проверку по факту смерти Бориса Моисеева

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СМИ: Следственный комитет начал проверку по факту смерти Бориса Моисеева
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Борис Моисеев
Борис Моисеев Фото: https://www.instagram.com/obruchevvvvvvvv/

Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти 68-летнего Бориса Моисеева, пишет PeopleTalk со ссылкой на "Рен ТВ".

Как уточняет издание StarHit проверка начата по статьям "Убийство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть". 

"Проверка начата на следующий день после похорон, 3 октября. Пока это всего лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей", - заявил источник телеканала "Рен ТВ".

Как сообщает телеканал, видимых повреждений на теле артиста не нашли. Возможно, причиной проверки послужило заявление родственников.

Уже сообщалось, что в возрасте 68 лет умер советский и российский артист Борис Моисеев.

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