Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти 68-летнего Бориса Моисеева, пишет PeopleTalk со ссылкой на "Рен ТВ".
СМИ: Следственный комитет начал проверку по факту смерти Бориса Моисеева
СМИ: Следственный комитет начал проверку по факту смерти Бориса Моисеева
Как уточняет издание StarHit проверка начата по статьям "Убийство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть".
"Проверка начата на следующий день после похорон, 3 октября. Пока это всего лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей", - заявил источник телеканала "Рен ТВ".
Как сообщает телеканал, видимых повреждений на теле артиста не нашли. Возможно, причиной проверки послужило заявление родственников.
Уже сообщалось, что в возрасте 68 лет умер советский и российский артист Борис Моисеев.
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