Во вторник, 4 октября, парламент Словении легализовал однополые браки. Таким образом, Словения стала первой восточноевропейской страной, предоставившей однополым парам те же права, что и гетеросексуальным парам.
Первая страна в Восточной Европе, легализовавшая однополые браки
В июле Конституционный суд Словении уже постановил, что однополые пары могут вступать в брак и усыновлять детей, а парламентское голосование официально узаконило это решение.
Суд постановил, что предыдущий закон дискриминировал однополые пары, поскольку определял брак как союз мужчины и женщины и давал право на усыновление только гетеросексуальным парам.
Решение суда приостановило действие спорных статей, предоставив однополым парам право вступать в брак и усыновлять детей. Суд обязал парламент изменить закон в течение шести месяцев.
Парламент Словении одобрил поправки к закону во вторник 48 голосами против 29. Один депутат воздержался при голосовании.
Крупнейшая оппозиционная партия Словении раскритиковала решение суда и организовала демонстрации против него.
В общей сложности 18 европейских стран легализовали однополые браки, и в большинстве из них также разрешено усыновление детей однополыми парами.
Некоторые европейские страны, а именно Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Греция, Венгрия и Италия, разрешают однополым парам вступать в гражданские отношения, но не вступать в брак.
В большинстве стран Восточной Европы не узаконены однополые браки или гражданские партнерства.
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