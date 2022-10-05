Первая страна в Восточной Европе, легализовавшая однополые браки

В июле Конституционный суд Словении уже постановил, что однополые пары могут вступать в брак и усыновлять детей, а парламентское голосование официально узаконило это решение.

Суд постановил, что предыдущий закон дискриминировал однополые пары, поскольку определял брак как союз мужчины и женщины и давал право на усыновление только гетеросексуальным парам.

Решение суда приостановило действие спорных статей, предоставив однополым парам право вступать в брак и усыновлять детей. Суд обязал парламент изменить закон в течение шести месяцев.

Парламент Словении одобрил поправки к закону во вторник 48 голосами против 29. Один депутат воздержался при голосовании.

Крупнейшая оппозиционная партия Словении раскритиковала решение суда и организовала демонстрации против него.

В общей сложности 18 европейских стран легализовали однополые браки, и в большинстве из них также разрешено усыновление детей однополыми парами.

Некоторые европейские страны, а именно Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Греция, Венгрия и Италия, разрешают однополым парам вступать в гражданские отношения, но не вступать в брак.

В большинстве стран Восточной Европы не узаконены однополые браки или гражданские партнерства.