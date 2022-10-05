"Душил, бил по лицу детей": Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии

Питт и Джоли летели из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с детьми. "Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу", а также "схватил Джоли за голову и потряс ее", сказано в документе. Также в заявлении говорится, что в какой-то момент Питт облил Джоли и детей пивом.

Представители Брэда Питта сразу отреагировали на обвинения со стороны актрисы.

В заявлении для CNN представитель Брэда Питта назвал обвинения актрисы "полностью неверными".

Напомним, судебные разбирательства между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли продолжались в течение последних пяти лет после их развода в 2016 году. Недавно актеру одобрили совместную опеку, однако Джоли подала апелляцию и добилась отстранения судьи. Также актер подал прошение об отмене этого решения. Вскоре актриса выступила с заявлением, намекнув на домашнее насилие в их браке.