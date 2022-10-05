Массовая драка в Пурвциемсе: в Klondaika рассказали подробности

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) уточнили число пострадавших в массовой драке. По словам главного специалиста по связям с общественностью NMPD Инги Витолы , медики оказали помощь пяти участникам конфликта, все они доставлены в медицинские учреждения в стабильном состоянии.

После происшествия в социальных сетях развилась настоящая дискуссия о месте происшествия - многие обратили внимание на то, что драка была на улице не со стороны клуба Rigonda, который к тому времени уже закрылся, а со стороны расположенного на первом этаже игорного зала Klondaika.

Полиция такие детали не комментирует, указывая только, что конфликт произошел на улице Ницгалес.

RUS TVNET получил комментарий заведения Klondaika, у которого произошла массовая драка.

Как указал представитель Klondaika Матис Батарагс, у прозвучавшего в СМИ инцидента нет никакой связи с местом развлечения и отдыха Klondaika, его клиентами или сотрудниками.

"Обращаем внимание на то, что клиенты, сотрудники и сама предпринимательская деятельность места отдыха и развлечения Klondaika не были вовлечены в упомянутый инцидент (преступление), что можно подтвердить и при помощи записей с камер видеонаблюдения, доступных Klondaika. Информируем, что в ходе инцидента использовались бутылки, которые были принесены лицами из ночного клуба Rigonda", - указала Батарагс.

Он также отметил, что во время упомянутого инцидента под угрозой оказались предпринимательская деятельность Klondaika, здоровье и жизнь работников и клиентов заведения, а также репутация предприятия.