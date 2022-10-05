Плинер исключен из фракции РСЛ в Рижской думе

Фракция РСЛ обратилась к мэру Риги Мартиньшу Стакису с заявлением, в котором сообщает, что 3 октября принято решение об исключении Плинера из фракции.

В результате во фракции РСЛ продолжают работать три депутата - председатель фракции Мирослав Митрофанов, его заместитель Инна Дьери и депутат Владимир Бузаев.

Фракция РСЛ просит предоставить Плинеру место работы в Рижской думе не в кабинете фракции.

Как сообщалось, ранее Плинер заявлял, что покидает РСЛ, но продолжит работу во фракции Рижской думы.

По словам Плинера, он решил остаться во фракции, чтобы помочь ей охватить работу во всех комитетах и комиссиях. В Рижскую думу от РСЛ избраны четыре депутата, один депутат может работать в двух комитетах, поэтому представители РСЛ присутствовали во всех комитетах Рижской думы.

Руководитель фракции РСЛ в Рижской думе Мирослав Митрофанов сообщил, что исключать Плинера из фракции не планируется.

Плинер заявил, что не является членом РСЛ с 14 июля. Он объяснял свой уход несколькими причинами. Первая из них - недовольство руководством партии в последние два года. Плинер чувствовал дискриминацию из-за своего возраста, а также счел несправедливым и неясным составление списков кандидатов в 14-й Сейм.