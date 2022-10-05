"Каугури – что с тобой не так?!": каршеринговая компания отменила зону из-за криминальной ситуации

Это означает, что теперь нельзя завершать движение и оставить автомобиль в микрорайоне Каугури (Юрмала).

Закрытие "зеленой зоны" в Каугури Фото: Скриншот с сайта carguru

В компании отметили, что в Каугури происходят "регулярные попытки угона, битье стекол, кража ключей и топливных карточек".

Указывается, что такого отношения к машинам и чужому имуществу компания еще нигде не встречала. В итоге было принято решение не работать в этом районе: "Мы долго терпели, но если локальное сообщество не способно поддерживать там порядок, мы бессильны и предоставлять услугу в этом районе не желаем".

Свое сообщение компания заканчивает вопросом: "Каугури – что с тобой не так?!".

Напомним, что это не первый случай, когда пользователи не соблюдали правила и причиняли ущерб компании.

Сама компания Carguru работает в Латвии с мая 2017 года. На протяжении почти четырех лет она работала над формированием рынка каршеринга и продолжает задавать тренд, усиливая направление eco-friendly sharing (дружественный для окружающей среды сервис совместного использования автомобилей) в городе!