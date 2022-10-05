Каршеринговая компания Carguru на своей странице в интернете объявила о том, что закрывает "зеленую зону" в Каугури (Юрмала) из-за сложной криминальной обстановки.
"Каугури – что с тобой не так?!": каршеринговая компания отменила зону из-за криминальной ситуации
Это означает, что теперь нельзя завершать движение и оставить автомобиль в микрорайоне Каугури (Юрмала).
В компании отметили, что в Каугури происходят "регулярные попытки угона, битье стекол, кража ключей и топливных карточек".
Указывается, что такого отношения к машинам и чужому имуществу компания еще нигде не встречала. В итоге было принято решение не работать в этом районе: "Мы долго терпели, но если локальное сообщество не способно поддерживать там порядок, мы бессильны и предоставлять услугу в этом районе не желаем".
Свое сообщение компания заканчивает вопросом: "Каугури – что с тобой не так?!".
Напомним, что это не первый случай, когда пользователи не соблюдали правила и причиняли ущерб компании.
Сама компания Carguru работает в Латвии с мая 2017 года. На протяжении почти четырех лет она работала над формированием рынка каршеринга и продолжает задавать тренд, усиливая направление eco-friendly sharing (дружественный для окружающей среды сервис совместного использования автомобилей) в городе!
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