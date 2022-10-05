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Вайра Вике-Фрейберга обругала правительство за отношение к беженцам

rus.tvnet.lv
Вайра Вике-Фрейберга обругала правительство за отношение к беженцам
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Вайра Вике-Фрейберга
Вайра Вике-Фрейберга Фото: Ieva Leiniša/LETA

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в своем Twitter пристыдила латвийское правительство из-за ситуации с украинскими беженцами на границе страны.

"Позор правительству Латвии за бесчеловечную встречу украинских беженцев на границе. (Увидела в передаче Panorāma на LTV1 4.10.2022.) Спасибо волонтерам, которые работают вместо чиновников!" - написала экс-президент.

Публикация Вике-Фрейберги вызвала множество комментариев.

"Спасибо добровольцам, но - стоило бы разделить ответственность госслужащих и политиков. Чиновники работают в рамках (не)принятых политиками решений. Помимо примера из определенного дня, нужно посмотреть и на более широкую картину - политики до сих пор ничего не решили о поддержке беженцев после 31 декабря. Хотя к этому уже давно призывают", - написал в комментариях к публикации журналист Янис Домбурс.

Ранее в конце сентября Вайра Вике-Фрейберга также высказалась об объявлении "частичной" мобилизации в России.

"Частичная мобилизация в России похожа на этническую чистку. Это скрытая этническая чистка с целью избавиться от меньшинств, которые могут стать помехой в будущем. Для Путина жизни солдат ничего не значат, и это давно известно", - заявила она 27 сентября в программе Латвийского телевидения.

Вике-Фрейберга рассказала в программе, что украинцы как нация удивили не только весь мир, но и самих себя. "В 2014 году сложилось впечатление, что они не готовы защищаться. [...] Кремль нашел лекарство, чтобы вернуть патриотизм украинского народа к борьбе за свою землю", - сказала бывший президент.

Также она утверждала, что тот, кто первым решит применить ядерное оружие, откроет ящик Пандоры. Это запустит цепную реакцию, которая приведет к атакам с обеих сторон.

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