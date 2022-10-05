Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в своем Twitter пристыдила латвийское правительство из-за ситуации с украинскими беженцами на границе страны.
Вайра Вике-Фрейберга обругала правительство за отношение к беженцам
"Позор правительству Латвии за бесчеловечную встречу украинских беженцев на границе. (Увидела в передаче Panorāma на LTV1 4.10.2022.) Спасибо волонтерам, которые работают вместо чиновников!" - написала экс-президент.
Kauns Latvijas valdībai par necilvēcisku Ukrainas bēgļu sagaidīšanu pie robežas. (Redzēts LTV1 "Panorāma" 4.10.2022.)— Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) October 4, 2022
Paldies brīvprātīgajiem, kuri stājas ierēdņu vietā!
Публикация Вике-Фрейберги вызвала множество комментариев.
"Спасибо добровольцам, но - стоило бы разделить ответственность госслужащих и политиков. Чиновники работают в рамках (не)принятых политиками решений. Помимо примера из определенного дня, нужно посмотреть и на более широкую картину - политики до сих пор ничего не решили о поддержке беженцев после 31 декабря. Хотя к этому уже давно призывают", - написал в комментариях к публикации журналист Янис Домбурс.
Ранее в конце сентября Вайра Вике-Фрейберга также высказалась об объявлении "частичной" мобилизации в России.
"Частичная мобилизация в России похожа на этническую чистку. Это скрытая этническая чистка с целью избавиться от меньшинств, которые могут стать помехой в будущем. Для Путина жизни солдат ничего не значат, и это давно известно", - заявила она 27 сентября в программе Латвийского телевидения.
Вике-Фрейберга рассказала в программе, что украинцы как нация удивили не только весь мир, но и самих себя. "В 2014 году сложилось впечатление, что они не готовы защищаться. [...] Кремль нашел лекарство, чтобы вернуть патриотизм украинского народа к борьбе за свою землю", - сказала бывший президент.
Также она утверждала, что тот, кто первым решит применить ядерное оружие, откроет ящик Пандоры. Это запустит цепную реакцию, которая приведет к атакам с обеих сторон.
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