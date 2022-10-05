Резня в доме для украинских беженцев: 8-летнюю девочку ударили ножом 74 раза

Сообщается, что мать и дочь обнаружили в доме для размещения беженцев из Украины в городе Клэр, в котором проживало около 15 украинцев. Проживающие в доме люди услышали шум и безуспешно пытались войти в комнату. Один из жильцов вышел на улицу и через окно увидел тяжелораненого ребенка.

Позднее выяснилось, что девочка получила 74 ножевых ранения, ее госпитализировали и экстренно прооперировали. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное.

Мать девочки, обнаруженная без сознания в одном помещении с дочерью, находится в критическом состоянии в той же больнице. Ее состояние легче, чем у девочки. Полиция планирует допросить женщину, когда ей станет лучше.

Полиция также пытается связаться с отцом ребенка, однако его местонахождение на данный момент не установлено. Неизвестно даже, находится ли он в Украине или в Ирландии.

Также сообщается, что полиция установила личность подозреваемого, но ни одного человека по этому делу пока не арестовали. Жильцов дома для беженцев, среди которых несколько детей, переселили в другие помещения.