ReTV: Депутатов "За стабильность!" могут не допустить к государственной тайне

Службе государственной безопасности (VDD) и Бюро защиты Сатверсме (SAB) еще предстоит проверить кандидатов, однако в SAB уже сообщили ReTV, что в этом году депутаты будут проходить специальную оценку с учетом текущей геополитической ситуации. Теоретически это означает, что некоторые депутаты, избранные в Сейм, не смогут участвовать в нескольких ответственных комиссиях Сейма.

К комиссиям Сейма, которым требуется допуск к государственной тайне, относятся Комиссия по национальной безопасности, Комиссия по иностранным делам, Комиссия по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Чтобы получить разрешение, его оценивает VDD, а окончательное решение принимает SAB. "В нынешних условиях в мире и в нашем регионе ясно, что это имеет значение, поэтому каждое заявление, прошение и каждый человек будут рассмотрены очень и очень внимательно", - говорит представитель SAB Иева Дзелме-Романовска.