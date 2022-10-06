С учетом геополитической ситуации Бюро защиты Сатверсме обещает очень тщательно оценивать новоизбранных депутатов на предмет предоставления допуска к государственной тайне, сообщает retv.lv, ссылаясь на силовые структуры.
ReTV: Депутатов "За стабильность!" могут не допустить к государственной тайне
Службе государственной безопасности (VDD) и Бюро защиты Сатверсме (SAB) еще предстоит проверить кандидатов, однако в SAB уже сообщили ReTV, что в этом году депутаты будут проходить специальную оценку с учетом текущей геополитической ситуации. Теоретически это означает, что некоторые депутаты, избранные в Сейм, не смогут участвовать в нескольких ответственных комиссиях Сейма.
К комиссиям Сейма, которым требуется допуск к государственной тайне, относятся Комиссия по национальной безопасности, Комиссия по иностранным делам, Комиссия по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.
Чтобы получить разрешение, его оценивает VDD, а окончательное решение принимает SAB. "В нынешних условиях в мире и в нашем регионе ясно, что это имеет значение, поэтому каждое заявление, прошение и каждый человек будут рассмотрены очень и очень внимательно", - говорит представитель SAB Иева Дзелме-Романовска.
В свою очередь бывший премьер-министр и глава Комиссии по национальной безопасности Марис Кучинскис признал ReTV, что разрешения могут не получить все или почти все избранные в Сейм депутаты от партии "За стабильность!", принимая во внимание публичные заявления хотя бы некоторых из будущих депутатов Сейма от этой партии.
Кучинскис сообщил, что при необходимости проверки также проводят Служба государственных доходов и Служба военной разведки.
Он также указал на Айнара Шлесерса, который представляет партию "Латвия на первом месте": "Постараюсь быть очень и очень корректным, поэтому скажу, что его будут рассматривать с особой тщательностью", - сказал Кучинскис ReTV.
Как сообщалось, лучших результатов на прошедших парламентских выборах добилась партия "Новое Единство", получившая в следующем Сейме 26 мандатов. За ними следуют Союз зеленых и крестьян - 16 мандатов, "Объединенный список" - 15 мест в Сейме, Национальное объединение - 13, "За стабильность!" - 11, "Прогрессивные" - 10, и "Латвия на первом месте" - 9 мандатов.
Выборы в Сейм оказались роковыми для политических сил правящей коалиции "Для развития/За!" и партии "Консервативные", а также для многолетнего лидера русскоязычного электората "Согласия" - все эти партии не смогли преодолеть 5-процентный избирательный барьер и остались за пределами следующего парламентского срока.
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