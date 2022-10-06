В Энгурском крае в трагическом ДТП погиб водитель легкового автомобиля. На повороте водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, сообщает передача Degpunktā.
Трагическое ДТП в Энгурском крае: легковой автомобиль столкнулся с бетономешалкой
Трагическое ДТП в Энгурском крае: легковой автомобиль столкнулся с бетономешалкой
Дорога из Клапкалнциемса в Милзкалне - узкая и извилистая. В месте, где столкнулись Audi и грузовик, разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч, так как поворот образует угол почти в 90 градусов. Водитель Audi выехал на встречную полосу, где ехала бетономешалка.
Государственная полиция указывает, что водитель грузовик начал экстренное торможение, однако лобового столкновения избежать не удалось, в результате чего Audi A6 протащило примерно 40 метров.
36-летнего водителя Audi из транспортного средства помогли освободить сотрудники Пожарно-спасательной службы. Он погиб на месте происшествия.
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