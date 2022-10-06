Трагическое ДТП в Энгурском крае: легковой автомобиль столкнулся с бетономешалкой

Дорога из Клапкалнциемса в Милзкалне - узкая и извилистая. В месте, где столкнулись Audi и грузовик, разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч, так как поворот образует угол почти в 90 градусов. Водитель Audi выехал на встречную полосу, где ехала бетономешалка.