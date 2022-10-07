Готы, панки, "олды" и другие фанаты на концерте The Cure в Риге

Зрители на концерте The Cure в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Были те, кто даже не верили в происходящее. Определенно, для многих пришедших концерт The Cure - ностальгия.

Еще несколько лет назад казалось, что субкультура готов и кибер-готов канула в Лету. Представители этих субкультур редко встречаются на улице, хотя еще 15 лет назад их появление не вызывала особого удивления. На концерте The Cure готы были представлены во всей красе.

Зрители на концерте The Cure в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

С обильным макияжем, яркими и замысловатыми прическами, кружевными нарядами, корсетами, нарядами с элементами викторианской эпохи. Причем, это были не только девушки. Среди зрителей было много парней в черных а-ля вампирских нарядах, подведенными черным карандашом глазами, в сапогах на высокой платформе и начесами на голове.

Изучая публику отдельно стоит сказать, что люди приходили на концерт семьями. То есть родители со своими детьми-подростками.

The Cure Фото: Jānis Škapars/TVNET

Зрители на концерте The Cure в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

За 40 лет Роберт Смит смог подобрать универсальный ключ к аудитории. Может быть именно потому сами музыканты не относят себя к какому-то стилю и жанру. Много раз в интервью Смит говорит, что не нужно вешать на их музыку ярлыки. Так и есть она для каждого разная - это от прямолинейности до нарочитого романтизма. Это смесь английской чопорности и бунтарского духа. Это то, чем дышит поколение, вдохновленное Сэлинджером, Голдингом, Фолкнером, Эдгаром По, Кизи и т.д.

The Cure Фото: Jānis Škapars/TVNET

На постсоветском пространстве The Cure принято ассоциировать с музыкой Виктора Цоя и группы "Кино". Ведь музыканты тогда черпали вдохновение в этой музыке "новой волны" начала 80-х годов. А потому ряд песен так чертовски похож своим звучанием.

The Cure Фото: Jānis Škapars/TVNET

Но совершенно не имеет значение, для чего вы пришли на концерт The Cure - за атмосферой, ностальгией, танцами, провести время с друзьями, найти знакомые мотивы, вспомнить юность или детство... Вы обязательно найдете в их музыке сегодняшний день! В этом, пожалуй, и есть феномен популярности The Cure на протяжении 40 лет.

Галерея: The Cure в Риге