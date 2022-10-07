Готы, панки, "олды" и другие фанаты на концерте The Cure в Риге

6 октября в Арена Рига культовые The Cure сыграли свои хиты. "Я просто играю музыку Cure, что бы это ни значило", - говорил лидер и гитарист коллектива Роберт Смит в 2006 году. И это действительно так!
Можно было бы пытаться отнести культовых англичан к готическому року, пост-панку, но все это лишь ярлыки. По факту за 40 лет группа и правда добилась уникальной узнаваемости своего звучания, благодаря чему завоевала мировую популярность и любовь.
The Cure - это атмосфера. Почти что зарисовка сюжетов в духе Тима Бертона, которую обрамляет голос бессменного Роберта Смита. И хотя в Латвии публика зажатая, и как это бывает часто, стоит скованная со стаканами пива, но местами люди все равно раскачались.
Публика, пришедшая на концерт, была настолько фактурной и разношерстной (сейчас не берем во внимание, что среди зрителей было много иностранцев). Вот где антропологу или социологу было бы место разгуляться!
Это был вечер, на который пришли абсолютно разные люди! Понятно, что на концерт The Cure пришли "олды", те, кто помнят группу еще в самом начале своего музыкального пути. Для кого-то этот единственный в Балтии концерт - это событие, которое они ждали долгие годы.
Были те, кто даже не верили в происходящее. Определенно, для многих пришедших концерт The Cure - ностальгия.
Еще несколько лет назад казалось, что субкультура готов и кибер-готов канула в Лету. Представители этих субкультур редко встречаются на улице, хотя еще 15 лет назад их появление не вызывала особого удивления. На концерте The Cure готы были представлены во всей красе.
С обильным макияжем, яркими и замысловатыми прическами, кружевными нарядами, корсетами, нарядами с элементами викторианской эпохи. Причем, это были не только девушки. Среди зрителей было много парней в черных а-ля вампирских нарядах, подведенными черным карандашом глазами, в сапогах на высокой платформе и начесами на голове.
Изучая публику отдельно стоит сказать, что люди приходили на концерт семьями. То есть родители со своими детьми-подростками.
За 40 лет Роберт Смит смог подобрать универсальный ключ к аудитории. Может быть именно потому сами музыканты не относят себя к какому-то стилю и жанру. Много раз в интервью Смит говорит, что не нужно вешать на их музыку ярлыки. Так и есть она для каждого разная - это от прямолинейности до нарочитого романтизма. Это смесь английской чопорности и бунтарского духа. Это то, чем дышит поколение, вдохновленное Сэлинджером, Голдингом, Фолкнером, Эдгаром По, Кизи и т.д.
На постсоветском пространстве The Cure принято ассоциировать с музыкой Виктора Цоя и группы "Кино". Ведь музыканты тогда черпали вдохновение в этой музыке "новой волны" начала 80-х годов. А потому ряд песен так чертовски похож своим звучанием.
Но совершенно не имеет значение, для чего вы пришли на концерт The Cure - за атмосферой, ностальгией, танцами, провести время с друзьями, найти знакомые мотивы, вспомнить юность или детство... Вы обязательно найдете в их музыке сегодняшний день! В этом, пожалуй, и есть феномен популярности The Cure на протяжении 40 лет.
Галерея: The Cure в Риге
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!