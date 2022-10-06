Брэд Питт ответил на обвинения Джоли в домашнем насилии

Ранее Анджелина Джоли рассказала о конфликте, произошедшем в 2016 году на борту частного самолета. Актриса утверждает, что, когда она, Брэд Питт и дети летели из Франции в США, актер применил физическое насилие к ней и детям.

По ее словам, бывший муж "придушил одного из детей и ударил другого по лицу", а саму Джоли "затолкал в туалет, хватал за голову и плечи, тряс и толкал в стену". Также он, как говорит актриса, облил ее и детей пивом и вином.

"Ее история продолжает развиваться и каждый раз обрастает новыми, ничем не подтвержденными подробностями. Брэд готов понести ответственность за то, что сделал, но не за то, чего не совершал. Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности", - сказал представитель Питта прессе.

Напомним, Брэд Питт в феврале подал в суд из-за продажи винодельни Château Miraval, обвинив супругу в незаконной продаже ее доли в их французском поместье российскому предпринимателю Юрию Шефлеру. Анджелина выступила со встречным иском о насилии со стороны супруга.

Актриса указала, что на развод она подала через пять дней после ссоры. Бракоразводный процесс был долгим и тяжелым, некоторые споры супругов не улажены до сих пор. Вопрос опеки над детьми до сих пор остается нерешенным.