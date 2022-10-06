В четверг МИД Казахстана вызвал посла России Алексея Бородавкина для "жесткого разговора" после того, как Москва потребовала от Казахстана выслать украинского посла.
Казахстан вызвал посла России для "жесткого разговора"
"Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства.
Разговор был довольно жесткий", - сказали в МИД Казахстана.
На этой неделе Захарова выразила "возмущение" Москвы тем, что посол Украины Петр Врублевский все еще находится в Астане, а министерство вызвало посла Казахстана.
Россию обеспокоило интервью Врублевского местному блогеру, которое посол дал в августе о войне в Украине, где он сказал: "Чем больше мы сейчас убьем русских, тем меньше придется убивать нашим детям".
Позже посол извинился за свои слова.
Представитель МИД России 4 октября заявила, что развитие ситуации вокруг скандально "убывшего" 8 сентябри в Киев посла Украины в Казахстане вызывает возмущение.
Пресс-секретарь МИД Казахстана заявил, что Врублевский покинет Казахстан, когда Украина пришлет нового посла. Астана указала Украине, что такие заявления посла неприемлемы.
Однако министерство в среду, 5 октября, также осудило слова Захаровой как "неуместные для союзнических отношений между Казахстаном и Россией".
Отношения между Россией и Казахстаном стали напряженными с февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, поскольку Астана стремится сбалансировать отношения с Западом и традиционными союзниками в России.
Астана призвала к мирному решению войны между Россией и Украиной, а также отказалась признать псевдореферендумы, организованные Россией на оккупированных территориях Украины.
Президент Казахстана публично выразил свое несогласие с политикой президента России Владимира Путина в Украине.
Он также пообещал безопасность тысячам россиян, которые прибыли в Казахстан, спасаясь от мобилизации в России.
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