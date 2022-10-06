Казахстан вызвал посла России для "жесткого разговора"

"Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства.

Разговор был довольно жесткий", - сказали в МИД Казахстана.

На этой неделе Захарова выразила "возмущение" Москвы тем, что посол Украины Петр Врублевский все еще находится в Астане, а министерство вызвало посла Казахстана.

Россию обеспокоило интервью Врублевского местному блогеру, которое посол дал в августе о войне в Украине, где он сказал: "Чем больше мы сейчас убьем русских, тем меньше придется убивать нашим детям".

Позже посол извинился за свои слова.

Представитель МИД России 4 октября заявила, что развитие ситуации вокруг скандально "убывшего" 8 сентябри в Киев посла Украины в Казахстане вызывает возмущение.

Пресс-секретарь МИД Казахстана заявил, что Врублевский покинет Казахстан, когда Украина пришлет нового посла. Астана указала Украине, что такие заявления посла неприемлемы.

Однако министерство в среду, 5 октября, также осудило слова Захаровой как "неуместные для союзнических отношений между Казахстаном и Россией".

Отношения между Россией и Казахстаном стали напряженными с февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, поскольку Астана стремится сбалансировать отношения с Западом и традиционными союзниками в России.

Астана призвала к мирному решению войны между Россией и Украиной, а также отказалась признать псевдореферендумы, организованные Россией на оккупированных территориях Украины.

Президент Казахстана публично выразил свое несогласие с политикой президента России Владимира Путина в Украине.

Он также пообещал безопасность тысячам россиян, которые прибыли в Казахстан, спасаясь от мобилизации в России.