Россия насильственно депортировала более 1,6 млн украинцев, рассеяв их по своей территории и лишив многих из них документов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ) в Лиме.
Зеленский: в Россию депортировано более 1,6 млн украинцев
"Более 1,6 млн украинцев уже насильственно депортировано в Россию. Они разбросаны по территории этой страны, разбросаны по разным регионам России. Многие из них лишены документов, многие прошли через страшную фильтрацию и лагеря, где над ними издевались и запугивали. Это люди. Но для России это еще и ресурс", - сказал украинский президент.
Он подчеркнул, что Россия направила в Украину свою армию, чтобы превратить страну в свою колонию, как это было раньше во времена империи.
Зеленский напомнил, что миллионы украинцев защищают свободу и свою страну и не позволят России восстановить старые несправедливые времена.
"У нас нет сомнений в нашей победе в этой войне и в нашей способности защитить независимость Украины. Это доказывают ежедневные победы на фронте и десятки освобожденных украинских городов и сел", - сказал президент.
При этом он указал, что на данный момент вопрос только в том, сколько еще украинцев российские солдаты успеют убить и похитить, прежде чем признают свое поражение, а также сколько еще украинских ресурсов и промышленных предприятий оккупантам удастся захватить, украсть и вывезти в Россию.
"Мы делаем все, чтобы как можно скорее освободить нашу землю, чтобы как можно быстрее спасти весь наш народ. Мы делаем все, чтобы поставить точку в длинном списке жертв по вине России", - заявил Зеленский.
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