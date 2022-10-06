Зеленский: в Россию депортировано более 1,6 млн украинцев

"Более 1,6 млн украинцев уже насильственно депортировано в Россию. Они разбросаны по территории этой страны, разбросаны по разным регионам России. Многие из них лишены документов, многие прошли через страшную фильтрацию и лагеря, где над ними издевались и запугивали. Это люди. Но для России это еще и ресурс", - сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что Россия направила в Украину свою армию, чтобы превратить страну в свою колонию, как это было раньше во времена империи.

Зеленский напомнил, что миллионы украинцев защищают свободу и свою страну и не позволят России восстановить старые несправедливые времена.

"У нас нет сомнений в нашей победе в этой войне и в нашей способности защитить независимость Украины. Это доказывают ежедневные победы на фронте и десятки освобожденных украинских городов и сел", - сказал президент.

При этом он указал, что на данный момент вопрос только в том, сколько еще украинцев российские солдаты успеют убить и похитить, прежде чем признают свое поражение, а также сколько еще украинских ресурсов и промышленных предприятий оккупантам удастся захватить, украсть и вывезти в Россию.

"Мы делаем все, чтобы как можно скорее освободить нашу землю, чтобы как можно быстрее спасти весь наш народ. Мы делаем все, чтобы поставить точку в длинном списке жертв по вине России", - заявил Зеленский.

Галерея: Война в Украине