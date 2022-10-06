Выборами в Сейм интересовались российские спецслужбы

Эгилс Звиедрис сообщил, что некоторые российские службы собирали общую информацию о выборах в Сейм Латвии и возможном исходе выборов. Также была собрана информация о предполагаемой поддержке "пророссийских партий в Латвии".

Директор SAB заявил, что они наблюдали хакерские действия российских служб в отношении сайта Центральной избирательной комиссии, а также сайтов или социальных сетей отдельных политических партий.

На просьбу дать оценку деятельности пророссийских партий в Латвии и рассказать о том, что делается для предотвращения их угрозы, директор SAB ответил, что прежде всего необходимо определить, что понимается под пророссийской партия. Звиедрис не стал говорить о конкретных лицах.

На просьбу уточнить, усматривает ли SAB какие-либо угрозы безопасности в действиях и отношении новоизбранных депутатов, директор SAB заявил, что служба безопасности следит за деятельностью граждан Латвии, которые сочувствуют или тайно пытаются поддержать российский нарратив. Такие активисты стали заметны после 24 февраля, а также после сноса памятника в Пардаугаве.

"И латвийское государство, и службы безопасности четко обозначили красные линии, нарушение которых ведет к оценке других видов критериев, а именно ведомственных проверок, уголовных производств и дисквалифицирующих мер в отношении лиц и партий. Этот сигнал был принят достаточно серьезно со стороны так называемых активистов и эти красные линии не нарушаются, хотя есть отдельные лица, которые пытаются балансировать на этой границе", - сказал Звиедрис.

У Звиедриса нет ни малейших сомнений, что, когда у спецслужб будет достаточное количество юридически корректных доказательств, сработает следующий механизм. При этом он обратил внимание на то, что действия государства в отношении этих активистов будут оцениваться в суде, поэтому крайне важно получить юридически корректные доказательства.

Служба государственной безопасности (VDD) также собрала информацию, связанную с проведением выборов в 14-й Сейм, и не выявила противоправных действий лиц, целью которых было бы повлиять на свободный выбор избирателей и результаты выборов.