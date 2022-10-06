Видео ⟩ Собаки напали на ферму в Елгавском крае. Ущерб - 1000 евро

Владелец трех собак считает, что его ложно обвиняют. Однако Элина рассказала, что прежние собаки соседа также бесчинствовали в округе, а 16 лет назад покусали теленка ее родителей и покалечили еще двоих.

"Моя территория огорожена, все время, кроме дня, ворота закрыты. Собаки в вольере, никто не сможет доказать, что они могут выбраться. Лисы нападают на кур, а теперь я виноват? Может, кто-то другой загрыз. Свидетель - ее отец, логично, что лучше свалить на меня. Да, кроликов у других соседей покусали мои собаки, признаю. Собаку, напавшую на библиотекаря, сразу застрелили. Но это была ее вина - ворота были закрыты, но она зашла на территорию", - пояснил владелец собак Дайнис.

О происшествии была проинформирована муниципальная полиция.

Элина написала заявление в полицию. Показания приняты, а все материалы переданы в Продовольственно-ветеринарную службу, поскольку потерпевшими по делу были животные, а не люди.

Элина считает, что в данном случае полиция должна оценивать обстоятельства произошедшего, ведь и у собак, и у кур есть хозяева, которые несут ответственность за своих животных.

"Конечно, каждый хозяин должен смотреть за своими животными. Собака не должна бродить, тем более подвергать опасности птиц в соседском хозяйстве. В любом случае ответственность несет владелец собак. Оценив обстоятельства дела, материалы, а также нанесенный ущерб, принимая во внимание, что у владельца собак нет судимостей и правонарушений, инспектор принял решение оштрафовать его на 100 евро", - пояснил Янис Гросбардис, глава Южно-Земгальского управления Продовольственно-ветеринарной службы.

Сосед был оштрафован на 100 евро, что является небольшой суммой по сравнению с 1000 евро ущерба, нанесенного Элине. Поэтому Элина решила в ближайшее время установить возле сарая камеры наблюдения.

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