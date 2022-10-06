Более года назад Элина основала свою компанию в Сесаве (Елгавский край), где в настоящее время в двух сараях содержится более 200 кур. Яйца продаются как в Елгавском крае, так и привозятся в Ригу, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Собаки напали на ферму в Елгавском крае. Ущерб - 1000 евро
Курятник отгорожен электропастухом, а рядом летает пластиковый ястреб, отпугивающий диких птиц. В конце августа отец Элины косил траву и увидел двух собак.
Мужчина прогнал собак и продолжил косить, но задумался, куда они делись. В этот момент он услышал громкий шум из сарая и побежал туда. Две собаки перепрыгнули электропастуха и уже растерзали курицу.
Отец Элины отогнал собак и сел в машину, чтобы последовать за ними. Одна из них побежала по лугу, а другая забежала на соседскую огороженную территорию. Элина и ее отец уверены, что это были соседские собаки.
Это не единственный случай, когда куры Элины страдают. Также ранее несколько цыплят были растерзаны, в результате чего общий ущерб составил около 1000 евро, поэтому был нанят дежурный охотник.
"Мы договорились, что встретимся в шесть утра. Охотник сказал, что ночью лисиц не видел, поблизости было несколько косуль. Я пошла кормить кур, когда мне позвонил охотник и сообщил, что у нас во дворе две собаки. Он якобы прогнал их, и они побежали к соседскому дому. Тогда мы понятия не имели, что собаки могут растерзать кур, мы думали, что это лиса", - говорит Элина.
Владелец трех собак считает, что его ложно обвиняют. Однако Элина рассказала, что прежние собаки соседа также бесчинствовали в округе, а 16 лет назад покусали теленка ее родителей и покалечили еще двоих.
"Моя территория огорожена, все время, кроме дня, ворота закрыты. Собаки в вольере, никто не сможет доказать, что они могут выбраться. Лисы нападают на кур, а теперь я виноват? Может, кто-то другой загрыз. Свидетель - ее отец, логично, что лучше свалить на меня. Да, кроликов у других соседей покусали мои собаки, признаю. Собаку, напавшую на библиотекаря, сразу застрелили. Но это была ее вина - ворота были закрыты, но она зашла на территорию", - пояснил владелец собак Дайнис.
О происшествии была проинформирована муниципальная полиция.
Элина написала заявление в полицию. Показания приняты, а все материалы переданы в Продовольственно-ветеринарную службу, поскольку потерпевшими по делу были животные, а не люди.
Элина считает, что в данном случае полиция должна оценивать обстоятельства произошедшего, ведь и у собак, и у кур есть хозяева, которые несут ответственность за своих животных.
"Конечно, каждый хозяин должен смотреть за своими животными. Собака не должна бродить, тем более подвергать опасности птиц в соседском хозяйстве. В любом случае ответственность несет владелец собак. Оценив обстоятельства дела, материалы, а также нанесенный ущерб, принимая во внимание, что у владельца собак нет судимостей и правонарушений, инспектор принял решение оштрафовать его на 100 евро", - пояснил Янис Гросбардис, глава Южно-Земгальского управления Продовольственно-ветеринарной службы.
Сосед был оштрафован на 100 евро, что является небольшой суммой по сравнению с 1000 евро ущерба, нанесенного Элине. Поэтому Элина решила в ближайшее время установить возле сарая камеры наблюдения.
Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке
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