Видео ⟩ "Вместо подсобника - советник": депутата от партии "За стабильность!" поймали на лжи

За поддержку оккупации Донбасса Гревцова также внесена в список украинской организации "Миротворец", а теперь выяснилось, что она давала Центризбиркому ложные сведения о своем рабочем месте. Кандидат утверждает, что работает в деревообрабатывающей компании SIA DOLO на должности, которой вообще не существует.

"Правда в том, что она работала с мая 2013 года по август 2014 года.

Для меня было большим шоком, что человек, работавший подсобным рабочим, указывает - советник.

[У вас вообще есть такая должность в компании? – ред.] Нет-нет, мы лесозаготовительная и хозяйственная компания, такой должности или какой-либо подоюной нет", - говорит представитель SIA DOLO Кристина Лапса.

Компания попросила и Гревцову, и партию удалить эту информацию, но этого не произошло.

Связаться с самой Гревцовой TV3 Ziņas не удалось, а до сих пор отзывчивый глава партии "За стабильность!" Алексей Росликов отказался комментировать на камеру, заявив, что ничего не знает о действиях своего коллеги.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas на латышском языке