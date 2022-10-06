Чтобы избежать мобилизации двое россиян прибыли на лодке на остров Святого Лаврентия на Аляске, где позже были задержаны, сообщает The Insider со ссылкой на местную газету The Anchorage Daily News.
Двое россиян, спасаясь от мобилизации, доплыли до Аляски
"В городе Гэмбелл арестованы два человека. Насколько я понимаю, они сейчас в Анкоридже. Этот инцидент стал для нас неожиданностью", - пояснил губернатор Аляски Майк Данливи.
Гэмбелл находится примерно в 60 километрах от материковой части России.
Несколько человек, знакомых с ситуацией, отказались от комментариев СМИ, сославшись на опасения за безопасность россиян и их близких, поскольку гражданам, уклоняющимся от обязательной военной мобилизации, грозит наказание.
Местная издание процитировало жителей Гэмбелла, которые сказали, что россияне, прибывшие на лодке, дали понять, что они бегут от российской армии и что они покинули город Эгвинкот на Чукотке и прошли около 300 миль (480 км) по морю.
В конце сентября сообщалось, что пограничники в Эстонии задержали гражданина России, который незаконно пересек границу двух стран на борту SUP, чтобы избежать мобилизации.
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