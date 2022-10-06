Двое россиян, спасаясь от мобилизации, доплыли до Аляски

"В городе Гэмбелл арестованы два человека. Насколько я понимаю, они сейчас в Анкоридже. Этот инцидент стал для нас неожиданностью", - пояснил губернатор Аляски Майк Данливи.

Гэмбелл находится примерно в 60 километрах от материковой части России.

Несколько человек, знакомых с ситуацией, отказались от комментариев СМИ, сославшись на опасения за безопасность россиян и их близких, поскольку гражданам, уклоняющимся от обязательной военной мобилизации, грозит наказание.

Местная издание процитировало жителей Гэмбелла, которые сказали, что россияне, прибывшие на лодке, дали понять, что они бегут от российской армии и что они покинули город Эгвинкот на Чукотке и прошли около 300 миль (480 км) по морю.

В конце сентября сообщалось, что пограничники в Эстонии задержали гражданина России, который незаконно пересек границу двух стран на борту SUP, чтобы избежать мобилизации.