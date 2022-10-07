До трех часов в день: в Британии допускают отключения электроэнергии в случае холодной зимы и перебоев с газом

По словам представителей National Grid, "беспрецедентный хаос и волатильность" на энергетическом рынке возникли из-за российского вторжения в Украину.

После того как Россия перекрыла поток газа в Европу, многие страны вынуждены были срочно искать альтернативные источники поставок. И хотя Британия в меньшей степени, чем континентальная Европа, зависит от российского газа, она испытывает эффект домино от любого сокращения поставок в Европу.

Три сценария по версии National Grid

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В своем отчете National Grid предусматривает три возможных сценария развития событий грядущей зимой. Основной заключается в том, что газа в стране хватит на то, чтобы спокойно перезимовать. Однако два других варианта внушают меньше оптимизма.

В первом случае предполагается, что энергетический кризис в Европе не позволит Британии импортировать электроэнергию из Франции, Бельгии и Нидерландов, хотя поставки из Норвегии продолжатся.

При этом зима может выдаться особо морозной и при этом безветренной, так что ветряные турбины не смогут выдать ожидаемой мощности. На этот случай Национальная сеть заключила договоры сразу с несколькими компаниями, которые будут держать наготове генераторы, работающие на угле, и с 1 ноября запустит схему, которая будет стимулировать снижение потребления электроэнергии предприятиями и домохозяйствами в часы пик.

Вместе взятые, эти меры, по мнению National Grid, помогут избежать перебоев с подачей электроэнергии.