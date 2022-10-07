В Крыму разыскивают 13 вооруженных российских дезертиров. В РФ все отрицают

У сбежавших военнослужащих есть оружие, боеприпасы, они угнали машину и "въехали на территорию Республики Крым".

Ряд крымских и других украинских каналов опубликовали в Telegram документы российских силовых структур об объявлении военных в розыск. Как говорится в опубликованном документе, при задержании следует соблюдать максимальную осторожность, так как военнослужащие вооружены автоматическим оружием, пистолетами и гранатометами.

Беглецы "чрезвычайно опасны, имеют боевой и оперативный опыт, их подозревают в совершении тяжких преступлений в Херсонской области", - говорится в документе.

"Ушедшие на войну уголовники, как и следовало ожидать, вооружились, сформировали банду и отправились на гастроли", - цитирует независимое СМИ "Медуза" руководителя правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.

"С пулеметами и гранатометами на автомобилях Минобороны России", - прокомментировал ситуацию Чиков.

Опровержение

Позднее эта информация была опровергнута, в том числе бойцами, упомянутыми в "ориентировке", депутатом Госдумы РФ и источником в полиции.

Журналист российского издания 161.ru позвонил по номеру телефона, указанному в "ориентировке", как принадлежащему "главарю беглецов" Александру Фирсову. Оказалось, что это номер другого "сбежавшего" - Александра Савинова, который сообщил СМИ, что действительно воевал в отряде "Дон", но не сбегал, а находится в госпитале с контузией. По его словам, другие люди из "ориентировки" также ехали с ним в госпиталь после контузии, но не являются его сослуживцами.

С другим упомянутым в "ориентировке" - Алексеем Коробцевым - журналисты связались через социальную сеть "ВКонтакте". Тот заявил, что "никуда не убегал", но отказался сообщить, где находится, а также заявил, что "ориентировкой" "занимаются органы госбезопасности".

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, курирующий воинское формирование "Дон", назвал появление "ориентировки" провокацией.

Источник 161.ru в правоохранительных органах России также сообщил, что не знает о бегстве группы российских солдат из Херсона в Крым.