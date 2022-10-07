В Риге проходят военные учения. Каким микрорайонам готовиться?

В учениях, которые также пройдут в Бауском, Кекавском, Марупском, Ропажском и Саласпилсском краях, участвуют солдаты и земессарги 1-й Рижской бригады Земессардзе, которые совершенствуют свои навыки в городской и сельской местности в сотрудничестве с партнерами по НАТО из США, Дании и Литвы.

В ходе учений запланировано передвижение солдат, земессаргов и военного транспорта по Риге

7 октября с 7 до 22 часов в микрорайонах Югла, Чиекуркалнс, Межциемс, Трисциемс, Яунциемс, Вецмилгравис, Саркандаугава, Петерсала-Андрейсала, Скансте и центре,

с 7 до 22 часов в микрорайонах Югла, Чиекуркалнс, Межциемс, Трисциемс, Яунциемс, Вецмилгравис, Саркандаугава, Петерсала-Андрейсала, Скансте и центре, 8 октября с 8 до 22 часов - в микрорайонах Вецмилгравис, Межциемс, Тейка, Чиекуркалнс, Гризинькалнс, Браса и Саркандаугава,

с 8 до 22 часов - в микрорайонах Вецмилгравис, Межциемс, Тейка, Чиекуркалнс, Гризинькалнс, Браса и Саркандаугава, 9 октября с 7 до 12 часов - в микрорайонах Саркандаугава и Петерсала-Андрейсала.

В субботу запланированы кратковременные ограничения движения в Саласпилсе по Даугавпилсскому шоссе и в Бауском крае у Валле по дороге Вецумниеки-Субате.

В целях укрепления и улучшения военно-гражданского сотрудничества в военных учениях участвуют государственные учреждения, самоуправления, представители компаний и организаций частного сектора, которые оказывают поддержку различного вида, тем самым способствуя укреплению комплексной системы государственной обороны Латвии.

Чего ждать?

В ходе выполнения учебных задач по городу будут перемещаться военная техника, солдаты и земессарги в форме с оружием. Солдаты и земессарги тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным, тем самым укрепляя свои навыки по защите территории - краев, городов, волостей, деревень.

При отработке боевых возможностей подразделений будут применяться учебная амуниция и средства имитации боя, осветительные ракеты, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей. В ходе военных учений будут соблюдаться требования пожарной безопасности и охраны природы, территории после выполнения задач при необходимости будут очищены.

Национальные вооруженные силы призывают жителей с пониманием отнестись к военным учениям, которые направлены на совершенствование комплексной обороноспособности страны и региональной безопасности.