Видео ⟩ Во время погони под Вентспилсом машина полиции попала в кювет

На видео видно, как автомобиль дорожной полиции лежит в кювете на границе Вентспилса. Видеоматериал опубликован на странице Sadursme.lv в Facebook, где также сообщается, что более подробной информации об аварии нет.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая заявила, что авария произошла около 10 утра в четверг, 6 октября.

Полицейские при исполнении служебных обязанностей начали преследование автомобиля, который значительно превысил разрешенную скорость.

В месте, где разрешено движение со скоростью 70 км/ч, автомобиль нарушителя двигался со скоростью более 150 км/ч. Во время погони водитель полицейского авто не справился с управлением и машина, учитывая мокрое дорожное покрытие из-за дождя, вылетела за пределы проезжей части.

Пострадавших в аварии нет.

Видео: Полицейская машина в кювете под Вентспилсом