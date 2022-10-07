Нобелевскую премию мира получили правозащитники России, Украины и Беларуси

Награду также получили российская правозащитная организация "Мемориал" и Центр гражданских свобод Украины. Российская правозащитная организация "Мемориал" была формально ликвидирована в России по решению суда.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

"Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. На протяжении лет они отстаивали право критиковать власть и защищать права граждан. Они приложили колоссальные усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Вместе они демонстрируют значимость гражданского общества для мира и демократии", - заявили в комитете.

Лауреатов премии награждают за "достижения в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью" в странах-получателях - Беларуси, России и Украине.

В этом году премия составляет 10 млн шведских крон (около 917 тыс. евро). Лауреатам также вручаются дипломы и нобелевские медали. Победители традиционно получают их в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля - 10 декабря.

В 2021 году Нобелевскую премию мира получили главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса, возглавляющая оппозиционный сайт Rapple. Их наградили с формулировкой "за усилия по сохранению свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и мира".

Денежную часть награды Муратов перечислил благотворительным организациям. Летом 2022 года он продал нобелевскую медаль на аукционе, выручив 103,5 миллиона долларов, которые направил на поддержку гуманитарной миссии Unicef по оказанию помощи детям-беженцам из Украины и их семьям.

10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии по экономике.